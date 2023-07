Emma Marrone perde le staffe e replica all’haters dopo l’attacco di body shaming: ‘Fai schifo’

Gli haters la prendono spesso di mira e non di rado risponde a tono a chi stilla veleno e cattiveria gratuita. Emma Marrone non è rimasta in silenzio di fronte un commento sgradevole condiviso sui suoi social.

Emma attaccata per il peso da un haters: ‘Tra poco spacca il palco se continua così’

L’odiatrice di turno ha preso di mira l’artista facendo riferimento alla sua fisicità. “Emma tra poco spacca il palco se continua così” – ha scritto un’utente di Instagram provocando la reazione stizzita della cantante che ha pubblicato lo screenshot ed ha replicato a tono all’attacco di body shaming.

‘Buongiorno dal Medioevo, togliete i social a sta gente di mer.. ‘

“Buongiorno dal Medioevo. Per la signore Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di mer… Fai schifo Claudia, immensamente schifo”. Un commento che ha fatto rapidamente il giro del web con la risposta di Emma Marrone che ha riscosso consensi ed apprezzamenti social.