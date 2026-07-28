Chi l’ha visto?, ora è ufficiale: la Rai sceglie una delle inviate storiche per il dopo Sciarelli, in lacrime dopo l’investitura

Raffaella Griggi sostituisce Federica Sciarelli alla conduzione di Chi l'ha visto

Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di Chi l’ha visto?

Una delle trasmissioni più longeve e seguite della televisione italiana si prepara a voltare pagina. “Chi l’ha visto?” avrà una nuova conduttrice a partire dalla prossima stagione televisiva, in onda dal 23 settembre, sempre il mercoledì sera su Rai 3.

La Rai ha ufficializzato la scelta di Raffaella Griggi, giornalista e volto storico della redazione del programma, che raccoglierà il testimone dopo gli oltre vent’anni di conduzione di Federica Sciarelli.

Una decisione destinata a segnare una nuova fase nella storia del programma di servizio pubblico.

La scelta della Rai dopo una lunga esperienza nella trasmissione

L’annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale della Rai, che ha spiegato come la scelta sia maturata all’insegna della continuità.

Da anni Raffaella Griggi lavora infatti all’interno della redazione di Chi l’ha visto?, prima come giornalista e poi come inviata sul territorio, seguendo alcuni dei casi più delicati affrontati dalla trasmissione.

Secondo l’azienda, proprio questa esperienza rappresenta la migliore garanzia per proseguire il percorso di uno dei programmi simbolo del servizio pubblico, mantenendone intatti rigore giornalistico, credibilità e vicinanza alle persone.

“Ho pianto, è una responsabilità enorme”

Subito dopo l’ufficializzazione della nomina, Raffaella Griggi ha raccontato tutta la propria emozione.

“Ho pianto, sono sommersa dai messaggi di colleghi e amici. L’emozione è forte e la responsabilità è grande“, ha dichiarato.

La giornalista ha voluto ringraziare il direttore Paolo Corsini e tutta la Rai per la fiducia ricevuta, sottolineando come la scelta di puntare su una professionista già presente nella redazione rappresenti anche un riconoscimento per il lavoro svolto da tutta la squadra.

Griggi ha inoltre ricordato il valore di una trasmissione che, nonostante i profondi cambiamenti del panorama televisivo, continua a registrare risultati importanti e a rappresentare un punto di riferimento per milioni di telespettatori.

Il passaggio di testimone con Federica Sciarelli

Uno degli aspetti più delicati riguarda inevitabilmente il passaggio di consegne con Federica Sciarelli, che ha guidato il programma per 22 anni, diventandone uno dei volti più amati della televisione italiana.

Su questo punto, la nuova conduttrice ha voluto chiarire il proprio approccio.

“Nessuno sostituisce nessuno. Cercherò semplicemente di onorare l’impegno che ha sempre contraddistinto questa trasmissione“, ha spiegato.

Per Griggi, Chi l’ha visto? continuerà a essere prima di tutto un programma al servizio delle persone, mantenendo quella missione che negli anni lo ha reso un punto di riferimento nel racconto delle scomparse e delle vicende di interesse pubblico.

Più spazio alla redazione e agli inviati

Il direttore Paolo Corsini ha anticipato anche alcune delle novità che caratterizzeranno la prossima edizione.

L’obiettivo sarà coniugare continuità e innovazione, valorizzando ancora di più il lavoro della redazione e degli inviati che operano quotidianamente sul territorio.

Secondo Corsini, questi giornalisti avranno un ruolo ancora più centrale anche durante la diretta, con spazi dedicati ai temi seguiti personalmente nel corso delle inchieste.

La conduzione diventerà così il punto di raccordo di una squadra sempre più coinvolta nel racconto delle storie affrontate dal programma.

Dal 23 settembre, dunque, Chi l’ha visto? aprirà un nuovo capitolo della sua storia, cercando di conservare lo spirito che lo ha reso uno dei programmi più autorevoli della televisione italiana, ma affidandosi a un nuovo volto chiamato a raccogliere un’eredità importante.