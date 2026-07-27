Temptation Island, tre finali che ribaltano tutto: un ritorno inaspettato, una rottura al veleno e una promessa d’amore

Cristian e Soraya si sono lasciati al falò

Una serata ricca di emozioni su Canale 5: dopo 16 anni d’amore arriva il sì che tutti aspettavano, mentre un’altra coppia decide di separarsi

La puntata di Temptation Island del 27 luglio ha regalato due epiloghi completamente opposti. Da una parte la commozione per la proposta di matrimonio di Diamante Crispino a Bernadette Cinquegrana, dall’altra la rottura definitiva tra Soraya Sabetta e Cristian Mascolino, che hanno lasciato il programma da separati dopo un confronto acceso.

Tra lacrime, dichiarazioni d’amore e accuse reciproche, il reality condotto da Filippo Bisciglia ha scritto un’altra pagina destinata a far discutere i telespettatori.

Dopo 16 anni arriva il momento che Bernadette aspettava

Fin dall’inizio del programma, Bernadette Cinquegrana aveva spiegato di aver deciso di partecipare a Temptation Island per ottenere finalmente una risposta sul futuro della sua relazione.

Dopo oltre 16 anni insieme, il suo desiderio era uno solo: sposare Diamante Crispino, che però aveva sempre rimandato quel passo sostenendo di non sentirsi ancora pronto.

Il percorso nel villaggio ha però cambiato qualcosa nel fidanzato.

Il confronto con la single Martina non ha incrinato il loro rapporto, ma ha avuto l’effetto opposto. Frequentandola, Diamante ha capito che nessun’altra donna avrebbe potuto prendere il posto di Bernadette.

“Il mio cuore è già pieno. Perché devo cercare altro?“, ha confessato durante il programma, ammettendo anche di aver aspettato troppo prima di prendere una decisione.

La proposta di matrimonio emoziona anche Filippo Bisciglia

Nel momento più atteso della serata, Diamante si è presentato sulla spiaggia con un mazzo di fiori e si è inginocchiato davanti alla compagna.

La proposta di matrimonio ha colto di sorpresa Bernadette, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

La risposta è stata quella che il pubblico sperava: un emozionato “sì”, accolto dagli applausi della produzione e dalla commozione dello stesso Filippo Bisciglia, visibilmente emozionato durante la scena.

Per la coppia si chiude così un percorso iniziato tra dubbi e paure e concluso con la promessa di un futuro insieme.

Soraya sceglie il falò: “Ho capito che non lo amo più”

Atmosfera completamente diversa per Soraya Sabetta e Cristian Mascolino.

È stata Soraya a chiedere il falò di confronto anticipato, convinta che l’esperienza nel villaggio le avesse fatto capire di non provare più lo stesso sentimento.

Durante il confronto con Filippo Bisciglia, la ragazza ha spiegato di essersi resa conto di aver perso se stessa nel corso della relazione.

“L’amore finisce, ma non bisogna perdere se stessi. Io con Cristian mi sono persa tante volte“, ha raccontato.

Nel villaggio di Temptation Island, Soraya ha instaurato un rapporto speciale con il single Dimitri, che le ha confessato apertamente il proprio interesse.

Pur riconoscendo l’importanza di quella conoscenza nel suo percorso, la ragazza ha deciso di non lasciarsi andare a un bacio, spiegando di non voler mancare di rispetto alla relazione che stava ancora cercando di chiudere.

Il falò si trasforma in uno scontro senza ritorno

L’incontro tra Soraya e Cristian è stato caratterizzato da accuse reciproche e profonde incomprensioni.

Soraya ha rimproverato al fidanzato di non averle mai dimostrato l’affetto di cui aveva bisogno.

“Io urlavo che volevo il tuo amore, ma tu non me lo davi“, gli ha detto durante il confronto.

Cristian, invece, ha accusato la compagna di essersi avvicinata troppo al tentatore, sostenendo che il comportamento avuto nel villaggio non fosse giustificabile.

Nel corso del falò sono riemersi anche vecchi dissapori legati ai soldi prestati, ai rapporti con la famiglia di Soraya e alle difficoltà vissute nella quotidianità.

A un certo punto è stato lo stesso Filippo Bisciglia a invitare entrambi a riportare il confronto sul tema principale del programma, cioè il loro rapporto di coppia.

La decisione finale: ognuno per la propria strada

Alla fine del confronto, Soraya Sabetta ha deciso di lasciare Temptation Island da sola, convinta che la storia con Cristian fosse ormai arrivata al capolinea.

La ragazza ha spiegato di voler costruire, un giorno, una relazione nella quale l’amore venga espresso senza timori e senza silenzi, proprio come ha sempre visto fare nella sua famiglia.

Cristian ha preso atto della decisione, dichiarando che, nonostante gli errori commessi da entrambi, non avrebbe mai immaginato di arrivare a un epilogo simile.

Terminata l’esperienza nel reality, Soraya ha raccontato di voler restare single almeno per il momento, pur non escludendo di rivedere Dimitri, il tentatore che, a suo dire, le ha fatto comprendere quali siano oggi le qualità che cerca in un compagno.

Così, mentre una coppia esce dal programma con una promessa di matrimonio, un’altra sceglie di chiudere definitivamente una storia che sembrava ormai non avere più futuro.

Rosario e Alessandra tornano insieme

Tra i momenti più sorprendenti della puntata c’è stato anche quello che ha visto protagonisti Rosario Monetti, originario di Napoli, e Alessandra Ciociola. I due avevano lasciato Temptation Island separati dopo un falò particolarmente difficile, che sembrava aver messo definitivamente la parola fine alla loro relazione.

A distanza di poco tempo, però, è stato Rosario a chiedere un nuovo falò di confronto, deciso a non arrendersi. Davanti ad Alessandra ha ammesso di aver riflettuto profondamente sull’esperienza vissuta nel villaggio e di aver finalmente compreso quanto fosse importante la compagna nella sua vita.

“Ho capito quanto ho bisogno di te e mi sono reso conto delle mie mancanze“, le ha confessato, chiedendole una seconda possibilità per ricominciare insieme.

Le parole del fidanzato hanno colpito Alessandra, che ha deciso di fare un passo indietro rispetto alla scelta presa nel primo falò. Convinta della sincerità del cambiamento mostrato da Rosario, ha scelto di concedergli un’altra occasione.

Così, in uno dei finali più inattesi della serata, Rosario Monetti e Alessandra Ciociola hanno lasciato il programma insieme, dimostrando come il viaggio nei sentimenti possa ancora cambiare il destino di una coppia anche quando tutto sembra ormai finito.