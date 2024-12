‘Esclusa dalla cena di Natale perché sono bella’, la modella Marina Smith delusa dalle amiche

“Mi hanno escluso dalla cena di Natale perché single e attraente”. La modella brasiliana Marina Smith ha raccontato che essendo single pensava di trascorrere la serata di festa con gli amici ma nessuno l’ha invitata. “Sono stata bandita perché le donne pensano che le porterò via i loro uomini. Sono preoccupate che potrei tentare i loro mariti e fidanzati”.

La 34enne ha scoperto da uno dei fidanzati che gli amici hanno attivato un gruppo WhatsApp. “Mi ha detto che era stato creato un gruppo WhatsApp. E io non ne facevo parte. Ha detto che nella chat di gruppo, le mie amiche stavano discutendo delle loro preoccupazioni sulla mia presenza alla cena” – ha spiegato. “Anche considerando la possibilità di non invitarmi per paura che la mia bellezza e il mio stato di single possano attirare attenzioni indesiderate da parte dei loro mariti e fidanzati.”

Marina Smith è single dall’inizio dello scorso anno ed ha spiegato di essere molto selettiva. “Non ho fretta e non sono una donna bisognosa”. Tuttavia, questo non impedisce a Marina di essere devastata dal comportamento delle sue amiche. “Essere single limita già le mie uscite e i miei viaggi con gli amici, perché ora escono con i loro partner. Ma ora che sono single e bella, è per loro un’insicurezza. Comunque, penso che mi sentirei fuori posto, quindi sono contenta di saperlo ora piuttosto che il giorno prima di Natale”.

Nonostante la delusione la modella è determinata nel vivere al meglio le festività natalizie ma ha intenzione di confrontarsi anche con quelle che reputava amiche. “Spero che non cambino idea e mi invitino, perché la risposta è no. à. Un tempo mi fidavo ciecamente dei miei amici, ma a quanto pare, loro non si fidavano di me” – ha rimarcato. “È un peccato perché perderanno la migliore amica che avrebbero potuto avere. E no, non ho mai fatto delle avances ai loro partner. Sono una donna rispettosa. Sono una bella donna ma questa non è una ragione per escludermi”.