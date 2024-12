Grande Fratello, Sonia Bruganelli annuncia il ritorno su Instagram

La puntata del 16 dicembre del Grande Fratello sarà all’insegna dell’amarcord per il ritorno in casa di alcuni concorrenti delle passate edizioni ma non solo. Anche in studio si annunciano fuochi d’artificio per la possibile presenza di un’ospite a sorpresa.

Sonia Bruganelli risponde a un fan sul Grande Fratello durante una diretta Instagram: ‘Lunedì ci torno’

Nel giorno del ritorno nella casa più spiata dagli italiani di Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, un’ex opinionista è pronta ad irrompere con i suoi commenti taglienti. Sonia Bruganelli ha infiammato i social per la risposta ad un utente che sosteneva che sarebbe stata perfetta come opinionista di questa edizione del reality. “Infatti lunedì ci vado” – ha ribattuto precisando, per evitare equivoci, che la sua sarebbe soltanto una ‘visita’. “Vado per trovare”. In molti hanno iniziato a fantasticare su possibili ruoli da assegnare all’ex moglie di Paolo Bonolis, reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle.

‘A Ballando faccio il tifo per Tommaso Marini e Sofia Berto’

Durante la diretta Instagram ha risposto anche a chi le chiedeva di Angelo Madonia. “Sta bene, lavora e fa le sue cose”. Poi Sonia Bruganelli è tornata sulla gara affermando che fa il tifo per Tommaso Marini e Sofia Berto (partner del figlio). “É la coppia che mi piace di più. Poi ci sono Luca Favilla e Federica Nargi e Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Se ho fatto alzare l’audience? No, è stata un’edizione molto forte con concorrenti e ballerini forti”.