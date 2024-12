Notte agitata in casa del Grande Fratello con Zeudi Di Palma che è scoppiata in lacrime. Con la modella visibilmente scossa, è stata Jessica Morlacchi a spiegare il motivo del suo disagio. “Sta piangendo. Dice che Emanuele l’ha toccata sotto le coperte e… “. La regia ha prontamente staccato inquadrando Bernardo Cherubini che stava cucendo.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma scoppia in lacrime nella notte: ‘Dice che Emanuele l’ha toccata’

Poco dopo però è arrivato Stefano Tediosi che è tornato sulla questione affermando che Zeudi non voleva più dormire in “quella stanca accanto a lui”. L’argomento è diventato rapidamente oggetto di dibattito nonostante i tentativi della regia di dribblare la questione staccando su altre stanze. In piscina Shaila Gatta ha riferito a Lorenzo Spolverato di aver vissuto sulla sua pelle situazioni simili.

“Non vorrei mai che si strumentalizzasse un argomento così serio” – ha riferito con il tentatore che le ha detto che la modella aveva deciso di dormire con Helena Prestes. Mariavittoria ha provato a consolare Zeudi mentre Stefano ha provato a sdrammatizzare con Emanuele Fiori. “Hype di brutto fratello, adesso ti arrestano”.

ecco la dimostrazione che zeudi non si è inventata nulla cacciate quell’essere indegno da quella casa pic.twitter.com/Y1bdSIyWiM — whiskyliscio🐍 (@mai_steev) December 14, 2024

Shaila: ‘Non vorrei che si strumentalizzasse’, Stefano scherza con Fiori: ‘Ti arrestano’, l’indicazione dal confessionale

Il fisioterapista con la passione del Jujutsu ha ribattuto che la situazione poteva essere evitata. “Esagerata”. L’accaduto ha indignato il web con il video dell’accaduto che ha fatto il giro del web con diversi utenti che hanno chiesto provvedimenti per Emanuele. Nel frattempo Ilaria Galassi ha avvicinato Miss Italia 2021 dopo essere stata in confessionale. “Mi hanno detto di non parlare più di questa cosa”. L’indicazione degli autori hanno scatenato ulteriori polemiche sul web. Zeudi aveva parlato del comportamento di Fiori anche con Chiara Cainelli con la quale dormiva quando è avvenuto il fatto. “Hai la figura di m… e continui. Mi sono alzata perché se dopo mi arrabbio… A non mi devi toccare. Tu puoi anche venire sul mio letto ma non è quello il punto”.