Fabrizio Corona parla di Fiorello senza menzionarlo a Domenica In: ‘Mi sparerei’ (VIDEO)

Ogni riferimento è puramente casuale… ma non tanto. Pochi giorni dopo il faccia a faccia con Francesca Fagnani a Belve, Fabrizio Corona è stato ospite di Mara Venier a Domenica In.

Corona: ‘Il numero uno della tv mi ha chiamato dopo l’intervista a Belve’

Durante il talk show ha fatto riferimento ad un conduttore televisivo siciliano che l’avrebbe chiamato dopo la partecipazione a Belve. “Mi ha detto te sucano”. Poi, facendo riferimento alla sua giornata tipo, ha fatto riferimento, senza mai citarlo (anche su richiesta di Mara Venier), a Fiorello affermando che in passato anche lo showman era un personaggio come lui.

“Oggi è invece l’uomo migliore della tv italiana, il numero uno della televisione” – ha precisato Corona sottolineando che gli ha chiesto come fosse riuscito a cambiare vita ed a trovare questa pace . “Ora si dedica alla famiglia e alla cala”. Ma subito dopo ha chiosato: “Riflettendoci, ho pensato che se facessi la sua vita, caz.., mi sparerei”.

L’ex re dei paparazzi parla di Fiorello senza citarlo: ‘Era un personaggio come me, poi ha cambiato vita’

Corona ha aggiunto che il conduttore in questione ha 63 anni e che alcuni giorni fa gli ha mandato un messaggio in dialetto siciliano. Nessun dubbio sul fatto che si riferisse a Fiorello che tornerà in il 6 novembre con Viva Rai 2 dopo l’antipasto di Aspettando Viva Rai 2 in onda dal 23 ottobre su RaiPlay.