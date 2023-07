Federica Sciarelli, stoccate a chi ha lasciato la Rai: ‘Quando Salvini contestò risposi nel merito’

Ha affondato il colpo con la consueta schiettezza e forte del consenso di un programma che è diventato un punto di riferimento della televisione italiana. L’intervista rilasciata da Federica Sciarelli a La Stampa ha lasciato il segno.

“Sui social si leggono una marea di fake news: non sono mai stata accompagnata alla porta. Chi l’ha visto? É considerato un fiore all’occhiello da chiunque: destra e sinistra. Sono come un fortino: non scoccio gli altri, e non vengo scocciata”. – la prima stoccata piazzata da Federica Sciarelli che poi ha fatto riferimento ai colleghi che hanno lasciato la Rai.

“Se davvero pensi che il tuo approfondimento sia strategico ed è in pericolo, non te ne vai via preventivamente: resti e ti batti. Non capisco chi lascia… Inoltre, se sei un giornalista, le pressioni non te le fai fare: attacchi il telefono”. La conduttrice, in riferimento all’addio di Lucia Annunziata, Fazio e Bianca Berlinguer, ha riferito di aver dovuto affrontare pressioni politiche in passato.

“Sono sempre state pubbliche. Penso agli attacchi della Lega nel periodo del Covid o quando Salvini contestò lo schiaffo al carabiniere. Ogni volta ho risposto nel merito, pubblicamente”.

E sul caso Filippo Facci: “Qui non c’entra essere di destra o di sinistra. Il punto è che se sei un volto Rai devi essere istituzionale: rappresenti il ​​servizio pubblico. Io stessa (che pure sono una Pierina!) sto attenta ai messaggi che lancio, e faccio per esempio un passo indietro quando si tratta di parlare del mio privato o delle mie idee politiche.

Su Facci decideranno i dirigenti, ma l’ultima parola sarà dello spettatore. Quando ad Andreotti gli chiesero di Samarcanda, lui rispose: ‘Ma se vuole, il telespettatore cambia canale'” – ha chiosato Federica Sciarelli.