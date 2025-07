Cristina Plevani vince L’Isola dei Famosi 25 anni dopo il trionfo al Grande Fratello: la reazione

Cristina Plevani vince L'Isola dei Famosi

In finale ha indossato la maglietta del primo giorno al Grande Fratello nel 2000

Cristina Plevani è la vincitrice de L’Isola dei Famosi 2025 con il 49,71% dei voti, incoronata al termine di una finale carica di emozione andata in onda mercoledì 2 luglio su Canale 5. Dopo cinquantasei giorni in Honduras, l’ex vincitrice del primo Grande Fratello ha superato i suoi avversari, Mario Adinolfi, 2 classificato e Jey Lillo, al televoto finale, portando a casa un trionfo che va ben oltre il semplice gioco televisivo: per lei è stato un autentico viaggio interiore, profondo e doloroso.

“Non è la ciliegina sulla torta ma un grosso profitterole 25 anni dopo. Questa volta non mi fermo più”. Vince 100.000 euro con 50.000 euro che saranno devoluti alla onlus La Nuova Cordata, che si occupa di ragazzi speciali, ed a Medici senza frontiere. Al momento della proclamazione indossava la maglietta con la quale entrò nella casa del Grande Fratello nel settembre del 2000. La doppietta in passato era riuscita a Walter Nudo che aveva vinto Isola dei Famosi 2003 e GF Vip 2018.

E dopo 25 anni torna a vincere la grande #cristinaplevani #isoladeifamosi 🤍🤍🤍

Dal GF 2000 all’Isola 2025 🤍 pic.twitter.com/aXM32Q9EMm — Elisa Levriera Helevier ♋️ ♓️ (@MemoleElisa74) July 2, 2025

Il momento dello specchio

Durante la puntata finale, Cristina ha avuto per la prima volta la possibilità di guardarsi allo specchio dopo due mesi di isolamento. Le sue parole hanno toccato il pubblico: “Sono tutta pelle”, ha commentato con voce spezzata davanti al suo riflesso, evidenziando i segni fisici di un percorso estremo. Ma è stata soprattutto la sua trasformazione interiore a colpire. In diretta, ha ammesso con sincerità di aver “toccato il fondo”, ma anche di aver vissuto “il viaggio di introspezione più bello che abbia mai fatto in vita mia”.

Mario Adinolfi e Cristina Plevani, finalisti de L’Isola con l’inviato Pierpaolo Pretelli al centro

Le scuse pubbliche e la rinascita

Con la conduzione di Veronica Gentili, la serata ha dato spazio ai momenti più intensi del percorso di Cristina Plevani. La concorrente ha confessato in lacrime i tanti sensi di colpa per non essere stata “una figlia brava”, per aver tenuto a distanza tante persone care e per aver declinato molti inviti nella sua vita privata. “Credo che all’Isola ho vomitato cuore, ho buttato fuori cuori”, ha detto senza filtri, sottolineando il valore terapeutico della sua esperienza.

Cristina ha voluto chiedere pubblicamente scusa alla sua famiglia, mostrandosi vulnerabile ma consapevole della necessità di cambiare. La sua vittoria non è solo la chiusura di un percorso televisivo, ma anche l’inizio di una nuova fase personale: fatta di maggiore apertura, perdono e consapevolezza.

Una carriera che si rinnova dopo 25 anni

Dal debutto in TV nel 2000 fino ad oggi, Plevani ha attraversato con coraggio le luci e le ombre del mondo dello spettacolo. A distanza di 25 anni dalla sua prima affermazione pubblica, Cristina dimostra che si può rinascere ancora una volta, anche da adulti, anche in prima serata. La sua vittoria a L’Isola dei Famosi 2025 è, a tutti gli effetti, il coronamento di un percorso umano prima ancora che mediatico.