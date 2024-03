Fedez: ‘Italiani interessati ai Ferragnez, pensa come siamo messi’, la Stories e l’indiscrezione

“Gli italiani sono interessati alla nostra storia? pensa te come siamo messi“. Nuovamente ai microfoni della trasmissione Pomeriggio 5 di Canale 5, Fedez scherza sulla sua situazione matrimoniale nel corso della puntata del 5 marzo e sul fatto di essere ‘sotto attacco’ dai social.

Fedez all’inviato di Pomeriggio: ‘Ti intervisto io, dopo la strage di Piazza Fontana le nozze dei Ferragnez’

“Non lo so, non sono appassionato a questo argomento, vedo che lo siete più’ voi – dice a questo proposito e al giornalista replica: “Ti intervisto io, dai! Lo vedete Michel (Dessi), dieci anni di gavetta nel giornalismo e, all’apice della sua carriera, è sotto casa di Fedez a chiedergli del corno fortunato. Non ti sto sfottendo! Sto analizzando la realtà” – ha aggiunto il rapper.

“Le spiego la fallace argomentazione di dire: voi avete pubblicato la vostra vita sui social e quindi oggi chiedete privacy e quindi non va bene. Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento io posso chiedergli anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all’altro ieri. Io spero che la gente si appassioni a qualcosa di più divertente, tipo collezionare francobolli”

E alla domanda se indossi ancora la fede replica: “Il mistero si infittisce ragazzi! Dopo la strage di Piazza Fontana abbiamo il matrimonio dei Ferragnez. In precedenza il giudice di X Factor aveva pubblicato su Instagram una strofa della canzone ‘Sembra Semplice’, composta insieme a J-Ax, che ai più è sempre un messaggio in codice a Chiara Ferragni.

Il presunto messaggio in codice a Chiara Ferragni su Instagram, la giornalista Candida Morvillo smentisce la rottura

“Finisce sempre bene, altrimenti non è finita. Me l’hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita”. Segnali di riavvicinamento? La giornalista Candida Morvillo, che ha intervistato l’imprenditrice digitale per il Corriere della Sera, ha smentito la rottura. “Le cose stanno come ha detto lei, stanno affrontando una crisi e una crisi aperta a tutti i possibili sviluppi”

