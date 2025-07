Fedez e Giulia Honegger, la nuova coppia dell’estate? Le immagini parlano chiaro

Giulia Honegger

Fedez paparazzato dal settimanale Chi con la 29enne

Fedez ha (forse) un nuovo amore. A rivelarlo è il settimanale Chi, che pubblica in esclusiva le immagini del rapper in compagnia di Giulia Honegger, 29 anni, stilista milanese e cofondatrice del brand Ayme. I due sono stati paparazzati tra le spiagge della Versilia e le strade di Milano, tra giri in Ferrari Roma Spider e momenti d’intimità in riva al mare.

Il primo avvistamento è avvenuto lo scorso weekend a Marina di Pietrasanta, presso lo stabilimento balneare Casa Fiori Chiari, di proprietà di Leonardo Maria Del Vecchio, uno degli amici più stretti del cantante. Come ricostruisce Chi, dopo una cena al Crazy Pizza, Fedez e Giulia hanno pranzato insieme nello stabilimento, si sono concessi un giro in SUP e poi lui ha raggiunto il Twiga Beach per le prove del suo show.

Fedez con Giulia Honegger

In barca con Giulia Honegger dopo aver duettato con Clara

In serata, Fedez ha duettato con Clara – co-protagonista della sua hit estiva “Scelte stupide” – sul palco di Radio Deejay a Viareggio. Ma a fine evento, mentre la cantante rientrava a Gubbio per il suo tour, Fedez saliva sulla barca di Del Vecchio e trascorreva il resto del weekend con Giulia.

Un dettaglio che fa discutere: tra i follower della stilista su Instagram compare anche Angelica Montini, nome già legato al passato sentimentale di Fedez. Un triangolo? Solo coincidenze? Le domande restano.

Chi è Giulia Honegger

Capelli castani, occhi chiari, Giulia vive e lavora a Milano. Insieme a Lucrezia Savoldi Bellavitis ha fondato il marchio di moda Ayme, che unisce rigore minimalista e audacia creativa. Il suo profilo Instagram è privato, ma conta già oltre 14mila follower. Non si conoscono con precisione età o dettagli biografici, ma tutto lascia intendere che si tratti di una giovane dal profilo riservato ma promettente.

Un amore che cresce (e si mostra)

Il rapporto tra Fedez e Giulia sembra andare oltre il flirt occasionale: secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due sono stati visti anche a Milano, a bordo della Ferrari del rapper, circondati da amici. Le immagini ritraggono confidenza, sorrisi e una certa complicità. Che sia la “hit dell’estate” o qualcosa di più duraturo, solo il tempo lo dirà.