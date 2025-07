Chi è Andrea Siciliano, il campione varesino della Ruota della Fortuna: montepremi, fidanzata e sogno alle Maldive

Andrea Siciliano a La Ruota della Fortuna

Andrea Siciliano, il campione rivelazione della Ruota della Fortuna

Chi è il giovane che ha conquistato il pubblico di Canale 5? Si chiama Andrea Siciliano, ha 20 anni, studia ingegneria chimica al Politecnico di Milano ed è originario di un piccolo comune della provincia di Varese.

Il suo esordio a La Ruota della Fortuna, storico quiz condotto da Gerry Scotti, è stato un vero e proprio colpo di scena: in pochi minuti, Andrea ha risolto enigmi complessi e ha chiuso la prima puntata con un bottino da ben 24.200 euro.

Genio, velocità e sangue freddo: il segreto del successo

Ex studente del Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Varese, Andrea ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per brillare nel format. Nella puntata del debutto, ha riconosciuto in un lampo tre titoli cinematografici premiati con l’Oscar: L’Ultimo Imperatore, Balla coi lupi e Momenti di gloria.

Ma non è finita lì. Nella puntata di martedì 15 luglio, Andrea ha affrontato il gioco finale, la celebre Ruota delle Meraviglie, risolvendo il quesito ispirato al tema “Fiori d’arancio”. La frase corretta era: “La prima notte di nozze”, indovinata all’ultimo secondo.

Una vittoria “beffarda” e un sogno che resta vivo

La fortuna, però, non è stata del tutto dalla sua parte. Aprendo la busta numero 3 – quella associata alla sua risposta vincente – Andrea ha scoperto di aver vinto solo 100 euro, mentre altre buste contenevano 5.000 e addirittura 200.000 euro.

Un piccolo dispiacere mitigato dal sorriso del campione e dal sostegno della sorella, presente in studio. Il suo montepremi complessivo sale comunque a 24.300 euro.

Chi è la fidanzata di Andrea? Il sogno alle Maldive

In studio, il concorrente ha svelato un dettaglio personale che ha fatto emozionare i telespettatori: vorrebbe usare parte della vincita per portare la sua fidanzata Chiara alle Maldive. Un sogno romantico che ha contribuito a renderlo ancora più amato dal pubblico.

“Non mi aspettavo di arrivare fin qui, ma sono felicissimo,” ha dichiarato Andrea con modestia a fine puntata.

Ascolti boom per la Ruota: pubblico incollato allo schermo

Il ritorno de La Ruota della Fortuna ha riportato il gioco in cima agli ascolti della fascia dell’access prime time. La prima puntata ha totalizzato oltre 3,6 milioni di telespettatori (share del 21,9%), mentre la seconda ha confermato il trend con 3,44 milioni e uno share del 21,7%.

Tutti con il fiato sospeso ora per la prossima puntata: Andrea tornerà in gara. Chissà che non arrivi anche il colpo grosso.