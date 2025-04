Festival di Sanremo, il Comune non fa marcia indietro: pubblicato bando per nuovo partner

Festival di Sanremo, il Comune pubblica il bando per nuovo partner

Il Comune di Sanremo ha pubblicato mercoledì 9 aprile la manifestazione di interesse per individuare il nuovo partner incaricato di organizzare e trasmettere in chiaro il Festival della Canzone Italiana per le edizioni 2026, 2027 e 2028, con possibilità di proroga fino al 2030.

Il comune di Sanremo ha dato il via alla procedura in due fasi

L’atto, firmato dalla dirigente del settore Turismo e Manifestazioni Rita Cuffini, dà avvio a una procedura in due fasi: la prima, selettiva, servirà a individuare i soggetti idonei; la seconda sarà negoziale, per definire i termini della convenzione con il soggetto prescelto. Il bando è riservato a operatori audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro, titolari di un canale generalista e con esperienza nell’organizzazione di eventi di rilievo. I progetti dovranno essere presentati entro 40 giorni.

La selezione avverrà sulla base della proposta artistica, del rispetto della tradizione del Festival e della capacità di valorizzarne l’immagine e i marchi. Il partner dovrà garantire un corrispettivo minimo di 6,5 milioni di euro, più l’1% dei ricavi pubblicitari e di sfruttamento dei marchi.

Il vincitore del bando dovrà trasmettere Sanremoinfiore e altri eventi

Oltre al Festival, l’emittente dovrà trasmettere “Sanremoinfiore”, un evento scelto dal Comune e almeno due manifestazioni aggiuntive, di cui una estiva. Dovrà inoltre garantire la presenza dei vincitori di ”Area Sanremo” e dell’Orchestra Sinfonica, e curare l’evento per la posa della targa celebrativa del vincitore in via Matteotti. “Per la prima volta il Comune pubblica una manifestazione di interesse per l’organizzazione del Festival, come stabilito dal Tar Liguria”, ha spiegato il sindaco Alessandro Mager . Un passaggio storico che apre una nuova fase di trasparenza e crescita”.