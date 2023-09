Filippo Bisciglia annuncia: ‘Condurrò Temptation Island Winter’, enigma pinnettu e falò (VIDEO)

La notizia circolava con insistenza da settimane. Filippo Bisciglia ha confermato via social che sarà il conduttore di Temptation Island Winter, nome provvisorio della versione estiva del reality show sui sentimenti in onda su Canale 5.

Filippo Bisciglia conferma che sarà alla guida di Temptation Island Winter

“La notizia è stata detta, è stata scritta, è stata smentita. Oggi posso ufficializzare che alla conduzione di Temptation Island Winter edition o Temptation Winter, ancora non è stato deciso il nome ci sarò io” – ha annunciato l’ex gieffino da anni Cicerone di coppie e tentatori nella versione estiva del programma nel resort di Santa Margherita di Pula.

‘Un onore scendere in campo durante il palinsesto invernale’

“Per me è un onore scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale, per me è davvero gratificante. Voglio ringraziare l’azienda, la Fascino e quindi Maria per la conferma. Anche voi vi starete domandando come sarà, dove, in che modo? Il pinnettu? Il falò… Sono tutte cose che scopriremo strada facendo. Nel frattempo io immagino”. Alla conduzione di Temptation Island Winter erano state accostate anche Ilary Blasi e Lorella Cuccarini.