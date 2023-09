Temptation Island, rumors su Mirko e Greta: scintille social tra ex tentatrice e Perla

Una delle coppie più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island è quella formata dai due ex fidanzati Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Entrambi all’interno dei villaggi hanno provato interesse per altre persone.

Le illazioni sulla love story tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, Perla Vatiero: ‘Non mi frega… ‘

Perla ha infatti scelto di lasciare il programma con Igor Zetti mentre invece Mirko con Greta Rossetti. Proprio Mirko e Greta però nelle ultime ore sono finiti al centro del gossip e accusati di non essere realmente fidanzati ma di stare insieme solo per ottenere una maggiore visibilità.

1

Questo ha portato Perla ad intervenire pubblicando su TikTok un video in cui risponde a coloro che la informano della finta storia tra l’ex fidanzato e Greta affermando “Perchè a dire la verità… non me ne frega un ca**o”. Post questo al quale Greta ha risposto condividendo l’immagine di un messaggio ricevuto sui social e tramite il quale una fan ha pensato di informarla del fatto che Perla ha condiviso alcuni post contro lei e Mirko.

L’ex tentatrice mostra un messaggio di Perla contro lei e Mirko

E aggiungendo a tale post due emoji ovvero quello della faccina che ride e quello di una mano in volto. Perla a questo punto ha pensato bene di rispondere pubblicando un nuovo TikTok tramite il quale sembrerebbe rivolgersi proprio a Greta per informarla di non averla mai tenuta in considerazione.