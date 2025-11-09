Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Perché Filippo Magnini ha perso le staffe a Ballando con le Stelle, tirata in ballo la moglie

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 9 Nov, 2025 - ore: 23:53 #Ballando con le stelle, #Filippo Magnini, #Giorgia Palmas
Filippo MagniniFilippo Magnini

Lo sfogo in diretta contro la giuria

Scintille nella settima puntata di Ballando con le Stelle 2025.
Durante la diretta, Filippo Magnini ha perso la calma rivolgendosi alla giuria e citando la moglie Giorgia Palmas:

“C’è qualcuno che rompe le scatole a me e a mia moglie, dicendo che se lei è in studio ballo peggio e se non c’è ballo meglio. Non vedo l’ora che torni per fare la mia migliore esibizione.”

Le parole del campione olimpico hanno spiazzato tutti.
Selvaggia Lucarelli ha replicato: “A cosa ti riferisci? Non capiamo”.

Il retroscena e la replica di Lucarelli e Mariotto

Durante la pausa pubblicitaria, Milly Carlucci, Alberto Matano e i giurati hanno cercato di capire il motivo dello sfogo.
Secondo le ricostruzioni, Filippo Magnini si riferiva a una vecchia polemica della quarta puntata, quando Selvaggia Lucarelli aveva commentato:

“Come coppia siete un po’ freddi, manca complicità. Se ti riguardi noterai che non guardi mai la tua ballerina negli occhi.”

A rincarare la dose era stato Guillermo Mariotto, che aveva ironizzato:

“Sì, ma è colpa della moglie! Serve più complicità tra te e Alessandra Tripoli.”

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli
Filippo Magnini e Alessandra Tripoli

Lo sfogo social e il video poi cancellato

Dopo la puntata, Magnini avrebbe pubblicato su Instagram un video di sfogo contro la giuria, poi rapidamente cancellato.
Il giornalista Gabriele Parpiglia, attraverso la sua newsletter, ha rivelato che nel filmato l’atleta criticava anche il programma e i giudici, parlando di una “storia diversa da quella ufficiale”.

“La rete aveva già registrato tutto – scrive Parpiglia – e ciò che Magnini diceva nel video mostra il vero nervosismo accumulato in settimane di battute sulla gelosia.”

La querelle pronta a riaccendersi

Tutto lascia intendere che la polemica proseguirà nella prossima puntata.
Milly Carlucci dovrà mediare ancora una volta tra giurati e concorrenti in un’edizione sempre più accesa e seguita dal pubblico.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Addio a Beppe Vessicchio: Fabio Fazio gli dedica la puntata di Che tempo che fa: ‘Doveva essere qui’

Nov 9, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Mara Venier a Domenica In: ‘Non vedo bene, dopo la puntata vado a fare l’intervento’

Nov 9, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Angelo Branduardi ricoverato per un malore: rinviato il concerto di Roma

Nov 9, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Perché Filippo Magnini ha perso le staffe a Ballando con le Stelle, tirata in ballo la moglie

Attualità

Chi sono i due imprenditori aretini dispersi con l’elicottero tra Marche e Toscana: ricerche in corso

Attualità

‘Le voci mi dicevano di farlo’: 20enne accoltella il fratellino di 2 anni nel New Jersey

Attualità

Francis Kaufmann aggredisce agenti a Rebibbia: nuova esplosione di violenza del killer di Villa Pamphili

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.