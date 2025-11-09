Perché Filippo Magnini ha perso le staffe a Ballando con le Stelle, tirata in ballo la moglie

Filippo Magnini

Lo sfogo in diretta contro la giuria

Scintille nella settima puntata di Ballando con le Stelle 2025.

Durante la diretta, Filippo Magnini ha perso la calma rivolgendosi alla giuria e citando la moglie Giorgia Palmas:

“C’è qualcuno che rompe le scatole a me e a mia moglie, dicendo che se lei è in studio ballo peggio e se non c’è ballo meglio. Non vedo l’ora che torni per fare la mia migliore esibizione.”

Le parole del campione olimpico hanno spiazzato tutti.

Selvaggia Lucarelli ha replicato: “A cosa ti riferisci? Non capiamo”.

Il retroscena e la replica di Lucarelli e Mariotto

Durante la pausa pubblicitaria, Milly Carlucci, Alberto Matano e i giurati hanno cercato di capire il motivo dello sfogo.

Secondo le ricostruzioni, Filippo Magnini si riferiva a una vecchia polemica della quarta puntata, quando Selvaggia Lucarelli aveva commentato:

“Come coppia siete un po’ freddi, manca complicità. Se ti riguardi noterai che non guardi mai la tua ballerina negli occhi.”

A rincarare la dose era stato Guillermo Mariotto, che aveva ironizzato:

“Sì, ma è colpa della moglie! Serve più complicità tra te e Alessandra Tripoli.”

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli

Lo sfogo social e il video poi cancellato

Dopo la puntata, Magnini avrebbe pubblicato su Instagram un video di sfogo contro la giuria, poi rapidamente cancellato.

Il giornalista Gabriele Parpiglia, attraverso la sua newsletter, ha rivelato che nel filmato l’atleta criticava anche il programma e i giudici, parlando di una “storia diversa da quella ufficiale”.

“La rete aveva già registrato tutto – scrive Parpiglia – e ciò che Magnini diceva nel video mostra il vero nervosismo accumulato in settimane di battute sulla gelosia.”

La querelle pronta a riaccendersi

Tutto lascia intendere che la polemica proseguirà nella prossima puntata.

Milly Carlucci dovrà mediare ancora una volta tra giurati e concorrenti in un’edizione sempre più accesa e seguita dal pubblico.