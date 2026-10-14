Fiorello e Fabrizio Biggio

Una lavagna in redazione riaccende il dibattito sul gioco dei pronostici: questa volta nel mirino ci sono 13 colleghi conduttori

Una foto di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio sorridenti in redazione, accompagnata dalla scritta «at work». Un’immagine apparentemente ordinaria, se non fosse per quello che si intravede alle loro spalle: una lavagna con la scritta “Dead Pool 2” e una lista di nomi che non è passata inosservata.

Lo showman siciliano e il suo compagno di avventure hanno rilanciato, a modo loro, il tema del cosiddetto toto-morti, già finito al centro delle polemiche social nei giorni scorsi per il caso che aveva coinvolto Elisa Isoardi. Stavolta, però, il contesto appare diverso: l’elenco è composto da volti noti della televisione italiana, tutti colleghi in piena attività, e sembra puntare soprattutto sulla provocazione e sull’ironia.

Da Amadeus a Stefano De Martino: i 13 nomi sulla lavagna

A catturare l’attenzione è innanzitutto il titolo scelto per la lista: «Dead Pool 2», che richiama esplicitamente il precedente episodio e lascia intendere la volontà di proseguire il gioco. La sequenza comprende 13 nomi, con una particolarità che rende ancora più evidente il tono dello scherzo: Fiorello e Biggio hanno inserito anche se stessi.

In cima compare Amadeus, seguito da Milo Infante e Marco Liorni. Al quarto posto c’è Stefano De Martino, mentre al quinto figura Francesca Fialdini. La lista prosegue con Silvia Toffanin e Gigi D’Alessio, prima di arrivare a Fabrizio Biggio, Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi.

All’undicesima posizione compare Rosario Fiorello. La sequenza si conclude poi con le due parole «Ama» e «Deus», che richiamano nuovamente Amadeus attraverso una divisione ironica del suo nome.

Un elenco che coinvolge, dunque, conduttori di programmi e generi differenti, accomunati dalla notorietà e dalla presenza costante nei palinsesti televisivi. Non vengono indicati motivi o criteri precisi alla base dell’ordine dei nomi: leggerlo come una graduatoria con un significato specifico andrebbe oltre quanto mostra la lavagna.

Il precedente di Elisa Isoardi e le polemiche social

Il riferimento al primo «Dead Pool» riporta inevitabilmente al caso di Elisa Isoardi, che la scorsa settimana aveva dovuto fare i conti con una bufera sui social legata a un elenco di personaggi famosi. Una vicenda che aveva riacceso la discussione sull’opportunità di scherzare sulla morte, soprattutto quando i pronostici riguardano persone anziane o considerate fragili per le proprie condizioni di salute.

Il nuovo elenco attribuito all’ironia di Fiorello e Biggio si presenta con caratteristiche differenti: i protagonisti sono colleghi televisivi che lavorano regolarmente e la presenza degli stessi autori della provocazione contribuisce a suggerire una chiave più giocosa e autoreferenziale.

Questo non significa che il tema sia privo di possibili reazioni. Il confine tra satira, provocazione e cattivo gusto resta infatti soggettivo, soprattutto quando si utilizza la morte come espediente comico. La lavagna, tuttavia, sembra inserirsi nel registro dissacrante che accompagna da tempo le incursioni dello showman e del suo sodale.

Fiorello e Biggio, cresce l’attesa per Rai 1

Intanto, l’attenzione si sposta anche su un altro appuntamento. Fiorello e Biggio sono attesi su Rai 1 domenica prossima alle 20.30, ma al momento non è chiaro quale sarà il contenuto della loro apparizione.

Le ipotesi sono diverse. Potrebbe trattarsi di uno spazio speciale per presentare un nuovo impegno televisivo, di un’occasione per annunciare il ritorno de «La Pennicanza» su Radio2 oppure di un intervento legato a un progetto differente. Per ora, però, non ci sono elementi sufficienti per stabilire quale di queste possibilità sia quella corretta.

La foto in redazione e la lavagna con il «Dead Pool 2» aggiungono così un ulteriore elemento di curiosità attorno ai due protagonisti. Resta da capire se l’appuntamento su Rai 1 porterà con sé un annuncio vero e proprio o se sarà un’altra delle incursioni imprevedibili con cui Fiorello ama sorprendere il pubblico.