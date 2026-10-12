Laura Frenna è diventata mamma, gioia per l’ex ‘rivale’ di Giulia De Lellis a Uomini e Donne: è nata Ginevra

Laura Frenna

L’annuncio sui social con una foto di famiglia e una dedica speciale

Una nuova vita da abbracciare e un’emozione che vale più di qualsiasi riflettore. Laura Frenna è diventata mamma per la prima volta: domenica 11 ottobre 2026 è nata Ginevra, la bambina avuta con il compagno Federico Medugno. La notizia è stata condivisa dalla stessa ex protagonista di Uomini e Donne attraverso i social, con una fotografia che ritrae la coppia insieme alla neonata nelle ore successive al parto.

A raccontare la felicità del momento sono soprattutto poche parole, semplici ma cariche di significato: «11.10.26 finalmente con noi». Una frase con cui Laura ha presentato la piccola ai suoi follower, raccogliendo in breve tempo messaggi di affetto e congratulazioni da parte di amici, colleghi e volti conosciuti del mondo dello spettacolo.

A rendere ancora più dolce l’annuncio è stata la scelta musicale: sulle immagini la canzone Meraviglioso amore mio di Arisa, una colonna sonora che accompagna l’arrivo di Ginevra e l’inizio di una nuova fase per la famiglia.

Chi è il compagno Federico Medugno

Al fianco di Laura c’è Federico Medugno, compagno di vita e padre della bambina. Entrambi lavorano nel settore televisivo, un ambiente nel quale Frenna ha costruito negli anni un percorso professionale lontano dalle telecamere, dopo essere diventata nota al pubblico grazie al dating show di Canale 5.

La nascita di Ginevra segna così una svolta importante nella vita privata della coppia. Con la pubblicazione della fotografia, i due hanno scelto di condividere con chi li segue uno dei momenti più significativi della loro storia, senza ricorrere a lunghi messaggi o a dichiarazioni elaborate.

Il post ha subito attirato l’attenzione di numerosi utenti e di diversi personaggi legati al mondo della televisione. Tra i primi a congratularsi con i neogenitori figurano Filippo Bisciglia e Rudy Zerbi, insieme ad altri volti che hanno incrociato il percorso professionale di Laura.

Gli auguri dei volti di Uomini e Donne

La notizia ha suscitato una reazione calorosa anche tra i protagonisti di Uomini e Donne, il programma che nel 2016 aveva portato Laura Frenna davanti al grande pubblico. Tra i messaggi di auguri sono arrivati quelli di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, oltre a quello di Ida Platano.

Quest’ultima ha dedicato alla coppia parole particolarmente affettuose, augurando alla piccola di portare nella loro vita felicità e amore. Un pensiero che si aggiunge alla lunga serie di congratulazioni rivolte a Laura e Federico in occasione della nascita della bambina.

Non poteva mancare, inoltre, il messaggio di Fiorella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi e figura con cui Frenna condivide da anni il percorso lavorativo dietro le quinte dei programmi televisivi. Un legame professionale consolidato nel tempo, che ha accompagnato anche questa nuova tappa personale.

Da corteggiatrice di Andrea Damante al lavoro da autrice a Uomini e Donne

Per il pubblico televisivo, il nome di Laura Frenna è legato soprattutto alla partecipazione a Uomini e Donne nel 2016. In quella stagione scese le scale dello studio per corteggiare Andrea Damante, che alla fine scelse Giulia De Lellis.

Una conclusione che non ha fermato il percorso della giovane nel mondo dello spettacolo. Dopo l’esperienza davanti alle telecamere, Frenna ha proseguito la propria carriera dietro le quinte, lavorando come autrice per il dating show di Canale 5 e per altre produzioni legate alla squadra di Maria De Filippi.

È proprio nell’ambiente professionale della televisione che ha conosciuto Federico Medugno, con il quale ha costruito la propria vita privata. Oggi, a distanza di dieci anni dall’esperienza che l’aveva fatta conoscere al pubblico, il suo nome torna al centro dell’attenzione per una notizia completamente diversa dalle dinamiche sentimentali del programma.

L’arrivo di Ginevra apre per Laura e Federico un capitolo nuovo, fatto di responsabilità, scoperte e momenti destinati a lasciare il segno. E il primo annuncio, affidato a una fotografia e a una frase essenziale, ha già raccolto l’affetto di chi ha voluto festeggiare insieme a loro questa felicità.