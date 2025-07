Temptation Island: chi è Flavio Ubirti, il tentatore che fa impazzire le fidanzate (e il web)

Flavio Ubirti

Temptation Island 2025 è appena iniziato, ma ha già il suo protagonista indiscusso. Si chiama Flavio Ubirti, ha 24 anni, arriva da Figline Valdarno e ha trasformato la sua prima apparizione nel programma condotto da Filippo Bisciglia in una vera e propria esplosione mediatica. Durante la puntata d’esordio, tutte le fidanzate lo hanno indicato come “preferito” nella celebre cerimonia di scelta del single.

Alla fine, a spuntarla è stata Maria Concetta, che lo ha scelto per condividere i primi momenti nel villaggio, ma è bastato uno scambio sussurrato (ma ben captato dalle telecamere) per capire che il cuore di Flavio batte per Denise, altra concorrente chiacchierata di questa edizione.

Da portiere a tentatore

Nato il 2 maggio 2001, Flavio Ubirti ha alle spalle una carriera da calciatore. Ha giocato come portiere in diverse squadre dilettantistiche, tra cui l’Arezzo e il Cannara, ed è stato convocato nella Nazionale Under 17. Ma nel 2020 ha deciso di cambiare rotta: si è trasferito a Milano, ha iniziato a lavorare come modello e oggi è rappresentato dall’agenzia Alex Model.

Con i suoi 186 cm di altezza, uno sguardo profondo e un fisico scolpito, è entrato nel villaggio di Temptation Island da perfetto sconosciuto. Ne sta uscendo come possibile icona dell’estate televisiva.

Un successo anche social

Il suo profilo Instagram (@flavio__ubirti), in poche ore, è passato da 7.000 a oltre 30.000 follower, e continua a crescere. I suoi scatti — tra moda, sport e pose sensuali — sono stati rilanciati da blog, fanpage e riviste online.

Sul suo feed, alterna foto in costume su spiagge esotiche a servizi fotografici in bianco e nero, spesso per brand italiani emergenti. Il fascino naturale e un certo understatement sembrano conquistare sia il pubblico giovane sia quello più adulto.

Tentatore o rubacuori?

L’effetto Ubirti si è già fatto sentire tra le coppie: la sua dichiarazione d’interesse per Denise ha creato malumori e sospetti, e c’è chi scommette che sarà proprio lui a causare la prima rottura in questa edizione di Temptation Island.

I prossimi episodi diranno se Flavio saprà resistere alla pressione o finirà per cedere a un coinvolgimento emotivo che potrebbe cambiare il suo destino — televisivo e sentimentale.