Francesca Barra e Roberto Poletti, alta tensione a 4 di Sera: il fuori onda al vetriolo a Striscia la notizia

Alta tensione nel corso del dietro le quinte di 4 di Sera, in onda su Rete 4, in un clima è ben lontano da quello delle feste. Striscia la notizia ha trasmesso un fuorionda dei conduttori Roberto Poletti e Francesca Barra che battibeccano prima di andare in onda.

Francesca Barra e Roberto Poletti discutono a 4 di Sera prima della messa in onda: ‘Non puoi reagire così prima di una diretta’

“Non puoi reagire così prima di una diretta, sennò io non vado in diretta. Non è possibile creare questo clima” – si è lamentata ad alta voce Barra dietro le quinte del programma, riferendosi a un atteggiamento a suo dire poco rispettoso del co-conduttore Roberto Poletti.

E lo sfogo non è finito qui: “Non è corretto. Lo dico dopo sei mesi. Bruttissimo. Proprio il boicottaggio! Mi sono fatta trattare a pesci in faccia e non ho mai reagito così. E sono sempre stata gentile, anche quando non era giusto esserlo”. La giornalista ha perso le staffe dopo che Roberto Poletti le ha risposto in modo brusco che era il copione a prevedere che sarebbe toccato a lui. Subito dopo se ne è andato.

Il chiarimento dopo il botta e risposta

Francesca Barra ha ribattuto asserendo che si trattava di una battuta. Prova a rimettere le cose a posto prima dell’inizio della diretta. Ma non ci riesce perché Roberto non ricompare fino alla sigla, non rispondendo mai alla Barra. “Ti stavo facendo una battuta, pensavo fosse un errore. Ma mai avrei immaginato una scena così”. Alla prima interruzione però la giornalista prova a spiegarsi ancora una volta e questa volta Poletti la ascolta e torna il sereno.