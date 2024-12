Morte Tabby Brown, la modella ed ex Balotelli si era sottoposta in segreto a un intervento ai glutei

A distanza di un anno arriva la svolta nell’inchiesta sulla morte della modella Tabby Brown. L’ex coniglietta di Playboy è deceduta improvvisamente all’età di 38 anni. In passato aveva frequentato Raheem Sterling e Mario Balotelli. La manager comunicò la ferale notizia senza fare riferimenti alle cause del malore che le ha stroncato la vita. Dalle indagini è emerso che si era recata segretamente nella Repubblica Dominicana per sottoporsi ad un intervento di lifting brasiliano dei glutei.

Svolta nell’inchiesta per la morte di Tabby Brown ad un anno dal decesso: l’intervento segreto di BBL in Repubblica Domenicana

Tre giorni dopo il suo ritorno nel Regno Unito ha iniziato ad avere problemi fino alla morte provocata da un’embolia. Ai primi sintomi la modella non avrebbe chiesto nessun supporto medico e le condizioni di salute sarebbero rapidamente peggiorate. La 38enne è stata trovata collassata nella sua casa nel sud di Londra dalla madre il 13 ottobre dell’anno scorso.

L’autopsia successiva ha confermato che si era recentemente sottoposta a un intervento di chirurgia estetica. La South London Coroners Court è stata informata che Tabby Brown aveva due “ferite da puntura” nel bacino e “numerosi piccoli globuli di grasso” nei polmoni. È stata questa “embolia grassosa (adiposa) nella circolazione” a causare il decesso. Inizialmente la madre, Mahasin, pensava che la figlia avesse contratto un’infezione virale durante i suoi viaggi e si è presa cura di lei quando si è ammalata per la prima volta.

La madre pensava avesse contratto un’infezione virale al rientro del viaggio, la 38enne è deceduta per un’embolia grassosa

“Dopo l’operazione di Tabby all’estero, è tornata a casa di famiglia ed è stata accudita da nostra madre, che aveva l’impressione che avesse contratto un’infezione virale durante un viaggio. Tabby non ha informato mamma dell’operazione. In generale, Tabby era in buona salute, era un’appassionata di fitness e amava l’allenamento con i pesi. Era una buongustaia, che negli ultimi anni amava particolarmente cucinare” – hanno riferito il fratello e la sorella di Tabby Brown.

Le embolie adipose sono una complicazione nota e rara, ma possono verificarsi con questo tipo di intervento chirurgico. L’esperto ha concluso che la liposuzione ha causato la sua morte, poiché le embolie adipose non si verificano naturalmente. Di recente la 26enne Demi Agoglia, originaria di Salford, è morta dopo un intervento chirurgico BBL in Turchia.