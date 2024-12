Eros Ramazzotti paparazzato con la discussa tentatrice, Sara Soldati aspetta un figlio dall’erede Luxottica

Sono al centro del gossip dopo essere state protagoniste di due reality show. Sofia Costantini ha conquistato la ribalta nell’ultima edizione di Temptation Island dove ha conquistato Alfred Ekhator che ha deciso di chiudere la relazione con Anna Acciardi e lasciare la Sardegna con lei. Chiusa la breve love story ora è stata avvistata al fianco di Eros Ramazzotti. Sara Soldati è stata invece protagonista della quarta edizione del Grande Fratello ed ora secondo il settimanale Chi starebbe aspettando un figlio da Leonardo Maria Del Vecchio, il rampollo milionario di Luxottica.

Sofia Costantini stregò Alfred a Temptation ma poi chiuse tra veleni e tensioni, immortalata a Milano con Eros Ramazzotti

Il flirt tra Sofia Costantini e Alfred Ekhator si è consumato rapidamente tra confronti (a Uomini e Donne) e pesanti scambi di accuse. Non è diventata… Una storia importante. Chissà se lo diventerà il flirt con Eros Ramazzotti. La 34enne è stata paparazzata con la star della musica italiana dal settimanale Oggi in Corso Verdelli a Milano. Non si sono nascosti ma non ci sono stati neanche gesti intimi. “Non si sono seduti su un tavolo appartato ma lei è apparsa molto seduttiva” – scrive il periodico. Al termine della serata si sono allontanati su auto separate con il cantante che per la fretta ha toccato leggermente lo spartitraffico. L’artista 61enne lo scorso ottobre ha chiuso la storia d’amore con Dalila Gelsomino.

Il settimanale Chi: ‘L’ex gieffina Sara Soldati aspetta un bambino da Leonardo Maria Del Vecchio’

Al Grande Fratello non aveva nascosto il suo interesse per Andrea Denver. A distanza di quattro anni Sara Soldati sembra aver trovato la sua stabilità con Leonardo Maria Del Vecchio dopo un lungo tira e molla. I due si conoscono da 7 anni ma il loro rapporto è stato tumultuoso. “Lo scorso settembre hanno deciso di fare sul serio, senza ostacoli e intermezzi. Hanno vissuto l’amore nel totale riserbo, ma ultimamente le voci si sono rincorse” – scrive il settimanale Chi. “Bene, oggi possiamo rivelarvi che la coppia ha un progetto di vita insieme: Sara aspetta un bambino dal manager di Luxottica”.