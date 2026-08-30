Bravissima conquista Polpenazze del Garda: 21 concorrenti in passerella per la tappa bresciana del talent di Valerio Merola

Vanna Leali, Valerio Merola e Barbara Martini

Glamour, bellezza e talento: Polpenazze del Garda accende i riflettori su Bravissima

Polpenazze del Garda si è trasformata per una sera in un piccolo palcoscenico dello spettacolo, ospitando la tappa bresciana di selezione e casting di Bravissima, lo storico talent show al femminile ideato e condotto da Valerio Merola. L’appuntamento, andato in scena sabato 29 agosto in piazza Biolchi, ha portato nel borgo gardesano una serata all’insegna di glamour, musica, danza e intrattenimento, coinvolgendo il pubblico e le numerose concorrenti arrivate per giocarsi una possibilità verso la finale televisiva.

La formula del talent ha ancora una volta messo al centro il talento femminile in tutte le sue forme. Sul palco le partecipanti si sono confrontate con passerella, canto, ballo, recitazione e arte varia, dando vita a una sfida capace di alternare performance molto diverse tra loro.

Ventuno concorrenti in gara, alcune conquistano il pass per la finale

Sono state 21 le concorrenti che hanno partecipato alla selezione organizzata a Polpenazze del Garda. Per alcune di loro la serata ha rappresentato un passaggio particolarmente importante: diverse concorrenti hanno infatti superato la tappa e potranno proseguire il percorso che conduce alla finale TV prevista nel maggio 2027.

A organizzare l’evento è stato il press agent Mattia Pagliarulo, mentre sul palco si sono alternati Valerio Merola e Barbara Martini. Tra gli ospiti anche Greta Cinotti, vincitrice di Bravissima 2024, che ha approfittato dell’appuntamento bresciano per presentare il suo nuovo singolo, “Magica Havana”.

Una serata costruita quindi non soltanto intorno alla competizione, ma anche come momento di spettacolo e incontro con alcuni dei protagonisti del mondo di Bravissima.

La locandina dell’evento

Valerio Merola conquistato da Polpenazze: «Ci tornerò»

Per Valerio Merola si è trattato anche della prima esperienza nel borgo gardesano. Il conduttore ha raccontato con entusiasmo l’accoglienza ricevuta e il livello delle concorrenti, senza nascondere qualche problema tecnico verificatosi durante la serata.

«È stato un evento grandioso, nonostante qualche problema tecnico – ha affermato Merola –. Non ero mai stato a Polpenazze, ma mi ha letteralmente conquistato e ci tornerò».

Il conduttore ha poi sottolineato la varietà delle esibizioni viste sul palco: «Le concorrenti hanno dimostrato un grande talento e ogni tappa del tour diventa sempre più ricca e variegata».

Parole che sintetizzano lo spirito di un tour che, tappa dopo tappa, continua a cercare nuove protagoniste da portare sul piccolo schermo.

Vanna Leali premiata per i 50 anni dal Festival di Sanremo

Tra i momenti più significativi della serata c’è stata anche la consegna di alcuni riconoscimenti. Uno dei premi più importanti è andato alla cantante Vanna Leali, la “leonessa del Garda”, celebrata per la sua carriera e in particolare per il traguardo dei cinquant’anni dalla partecipazione al Festival di Sanremo.

Nel 1976 la cantante aveva infatti partecipato alla kermesse con il brano “Torno a casa”. Un anniversario particolarmente significativo che è stato ricordato proprio durante la tappa di Bravissima a Polpenazze.

Un secondo riconoscimento è stato assegnato a Barbara Martini, premiata per i suoi primi dieci anni di attività nell’event planning. Per la presentatrice e organizzatrice si è trattato dunque di un doppio ruolo nella serata, sul palco e tra le personalità celebrate durante l’evento.

Samantha Urso è la Bravissima scelta dall’amministrazione comunale

Un ulteriore riconoscimento è arrivato direttamente dall’amministrazione di Polpenazze del Garda. Il sindaco Maria Rosa Avanzini ha consegnato una targa alla “Bravissima” prediletta dall’amministrazione comunale.

A conquistare il riconoscimento è stata Samantha Urso, protagonista di un’esibizione di danza del ventre nella categoria arte varia senior.

Un premio che ha aggiunto un ulteriore elemento alla serata, legando il territorio alla manifestazione e valorizzando una delle performance più particolari viste sul palco di piazza Biolchi.

Samantha Urso con il sindaco di Polpenazze Maria Rosa Avanzini

Il firmacopie di “Cuoci e seduci” chiude la serata

A chiudere l’appuntamento è stato un altro momento particolarmente atteso dal pubblico: il firmacopie del nuovo libro di Valerio Merola, intitolato Cuoci e seduci e pubblicato da Pathos Edizioni.

Il libro ha rappresentato così l’ultimo appuntamento di una serata che ha unito competizione, spettacolo, musica e incontri con i protagonisti della manifestazione.

Bravissima, un talent che cerca nuovi volti dal 1991

Il progetto Bravissima vanta una storia ormai lunga. Il format è stato ideato da Valerio Merola nel 1991 e nel corso degli anni ha attraversato diverse esperienze televisive.

La prima edizione è andata in onda su Rai Uno, prima del passaggio a Italia 1 per diverse stagioni. Negli ultimi anni il programma è approdato anche su Sky e Canale Italia, mantenendo il proprio obiettivo originario: individuare nuovi talenti femminili attraverso un tour di selezioni sul territorio nazionale.

Tra le protagoniste lanciate dal programma figura anche Violante Placido, figlia dell’attore Michele Placido, che ha successivamente costruito una carriera nel mondo dello spettacolo.

Il tour continua: come partecipare alle prossime selezioni

La tappa di Polpenazze del Garda non rappresenta dunque un punto d’arrivo, ma una delle fermate del tour nazionale di Bravissima.

Per tutto l’anno il talent continua infatti a cercare nuove concorrenti e nuovi talenti al femminile. Chi desidera partecipare alle prossime selezioni può iscriversi gratuitamente contattando tramite messaggio diretto il profilo Instagram ufficiale @bravissima_official.

La serata bresciana si è conclusa anche con i ringraziamenti rivolti a chi ha lavorato dietro le quinte per la realizzazione dell’evento: il fonico Gino Ciccia, il fotografo Oliver Buzz e Gloria Rosa, hostess e addetta al backstage.

Polpenazze del Garda ha così salutato una serata che ha portato sul palco ventuno aspiranti protagoniste e che, per alcune di loro, potrebbe essere soltanto l’inizio di un percorso destinato a proseguire fino alla televisione.

La cover del nuovo singolo di Greta Cinotti