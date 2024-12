Teo Mammucari, il ‘vaffa’ a Francesca Fagnani dopo aver abbandonato l’intervista di Belve (VIDEO)

Un’intervista surreale che si è conclusa con il vaffa di Teo Mammucari a Francesca Fagnani durante la puntata di Belve di martedì 10 dicembre. Un botta e risposta partito con il piede sbagliato con il conduttore televisivo infastidito dal fatto che la conduttrice si rivolgesse con il lei. “Ma come nei camerini ci siamo dati del tu”.

Teo Mammucari

– mi dai del Lei

– non sono permaloso

– mica sono Flavia Vento

– ma che è 'na sala operatoria?

Francesca Fagnani "il senso non mi dispiace"

zampata storica #Belve #TeoMammuccari #Fagnani pic.twitter.com/FOinfUrWjo — Sirio 🏀 (@siriomerenda) December 10, 2024

Teo Mammucari, intervista surreale a Belve: ‘In camerino mi davi del tu, non mi sento a mio agio’, Fagnani: ‘Ha chiamato lei’

Francesca Fagnani ha riferito che Mammucari aveva già contattato altre volte per essere ospite in trasmissione. “Perché ti trovo professionale, intelligente ma ora mi sono reso conto di non sentirmi a mio agio”. Il conduttore ha contestato anche la scenografia. “Perché è così buio. Non mi posso rivolgere al pubblico? E cosa ci sta a fare” – ha aggiunto per poi rispondere infastidito ad alcune domande. “Volevo venire ma mi sono reso conto che le domande sono troppo serie. Mi sembri Selvaggia Lucarelli“.

"se non hai mai visto il programma non so perché hai chiesto di venire"



Francesca distruggendo definitivamente Mammucari 👏🔥#Belvepic.twitter.com/jLfPUZ8uvG — Våle 🐍🦋🌪; storie brevi 🐈‍⬛🐈‍⬛ (@winxpower_) December 10, 2024

Poi a Fagnani ha precisato di essere “anche permaloso ma stasera sono preoccupato” – ha chiosato. Dopo aver provato a rispondere ad alcune domande ha nuovamente manifestato il suo disagio. “Mi stai facendo passare per un cogli..ne pieno di sé. Non puoi chiedermi se ce ne sono meglio di me? Sicuramente ce ne sono tanti. Mi stai facendo passare in un certo modo”.

Il conduttore lascia lo studio con il vaffa a Francesca Fagnani: ‘La prima e l’ultima volta’, poi pubblica vocale su Instagram

Poi è ritornato sulla conversazione in camerino. “Sei venuta tutta carina. Sono venuto qui perché pensavo sarebbe accaduto quello che mi hai detto. Poi arrivo e mi dai del lei. Non sono mai uscito da uno studio. Non sono qui per i soldi” – ha aggiunto. “Non era mai successo” – afferma Francesca Fagnani mentre Mammucari si allontana. Quest’ultimo ribatte: “La prima e l’ultima volta. Ma vaffa… “. Espressione che ha ripetuto due volte prima di uscire definitivamente di scena. L’artista ha poi condiviso su Instagram il vocale dell’invito di Francesca Fagnani. “Ma? Non mi dà del lei? Stupenda”.