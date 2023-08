Francesca Michielin annulla i concerti: ‘Dovrò operarmi’

É stata costretta ad annullare i live del 13 e del 29 agosto per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Via Instagram Francesca Michielin ha comunicato ai suoi follower l’improvvisa stop ai concerti già programmati per il mese di agosto.

“Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date. Non allarmatevi, per favore, e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova”.

Così la conduttrice di X Factor in un video condiviso su Instagram. “Per tutte le info e rimborsi potete rivolgervi a @vivoconcerti – aggiunge -. Grazie della comprensione. Vi voglio bene!” – ha aggiunto Francesca Michielin.