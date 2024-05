Francesco Benigno: ‘Anche io ho i cogl…i come Vladimiro’, bufera sul web: replica e controreplica

Insulti e declinazioni al maschile. Francesco Benigno è finito nella bufera per gli ultimi commenti condivisi sui social in cui prende di mira Vladimir Luxuria, conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Francesco Benigno ha condiviso uno scatto in bikini ritoccato di Luxuria: ‘Vladimiro ha deciso di andare sull’isola’

Dopo la squalifica l’attore ha continuato nella sua personale battaglia contro la produzione ma negli ultimi giorni si è concentrato sulla conduttrice con esternazioni che hanno provocato indignazioni e sconcerto sul web. Inizialmente Luxuria ha evitato di rispondere ma dopo l’ultima uscita di Benigno ha fatto capire che risponderà per le rime nella prossima puntata de L’Isola dei Famosi e che soprattutto lo scontro potrebbe finire in tribunale.

Il siciliano ha condiviso uno scatto in bikini ritoccato di Vladimir Luxuria che gira da tempo sul web. “Dopo avere visto gli ascolti di ieri sera e dopo averci fatto due cog….i a dirci che la Bruganelli era andata in Honduras (anche questa notizia falsa) per salvare gli ascolti Vladimiro ha deciso di andare lui sull’isola. Speriamo che questa volta sia vero ragazzi”. Alcuni utenti l’hanno criticato e lui ha replicato con un’affermazione che ha sollevato un ulteriore polverone per le affermazioni transfobiche.

“Riesumarmi? E questo secondo te è meno grave di dire che Vladimiro è un maschio e che nessuno potrà smentirmi? Invece purtroppo per te e la tua triste vita io ci sono da 35 anni e ci sarò per altri 35 sempre e comunque senza piegarmi a 90 ma con la mia forza e abilità…. Perché ho anche io i cogli…i come Vladimiro ma li uso per raggiungere i risultati e non uso il cu.o“. Rispondendo ad un’altra utente ha riferito che la foto gli era stata girata da un amico gay infuriata con lei mentre ad un’altra persona ha ribattuto affermando che non la vorrebbe vedere nel bagno dove entra la nipote.

Il post pubblicato da Francesco Benigno

Una delle risposte condivise da Benigno sui social

‘É un maschio e nessuno potrà smentirmi, anche io ho i cogl…i ma li suo per raggiungere i risultati’

Vladimir Luxuria ha condiviso su Instagram lo screenshot del post di Francesco Benigno. “Non me ne starò zitta” – il commento della conduttrice de L’Isola dei Famosi che ha incassato il sostegno di numerosi artisti e personaggi del mondo della tv. Immediata la controreplica dell’ex naufrago.

“Vladimiro Guadagno ha scritto nella sua pagina che non starà zitta per una mia risposta ad un messaggio scritto da un suo fedelissimo davvero pesante offensivo e ricco di minacce verso di me. Lei ha pubblicato solo la mia risposta senza lo scritto di costui oscurando il nome di questo per tornare a parlare di me senza il contraddittorio cioè il messaggio” – ha scritto il siciliano in un lungo post.

Luxuria replica: ‘Non me ne starò zitta’, l’attore: ‘Ci riprova con il Benigno gate per gli ascolti’

“Annuncio tattico dopo avere visto che grazie a Benigno gli ascolti erano alti ed ora ci riprova con il Benigno gate, ma questa volta spero per scusarti di avermi dato del matto in diretta televisiva su Canale 5”. Sulla questione è intervenuta anche Sonia Bruganelli che ha condiviso su Instagram il commento dell’attore accompagnato da un ironico: “Il signor Francesco Benigno”.