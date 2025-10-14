Francesco Chiofalo allarma per un video in ospedale a Dubai: cosa è successo

Francesco Chiofalo in ospedale a Dubai

Momenti di paura a Dubai per Francesco Chiofalo

Attimi di forte preoccupazione per Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Dubai.

L’ex volto del reality di Canale 5 si trovava negli Emirati Arabi quando l’auto su cui viaggiava — una Lamborghini Huracán — è rimasta coinvolta in un impatto violento.

Chiofalo ha condiviso sui social un video dall’ospedale, dove appare sdraiato su una barella con il collare cervicale, visibilmente provato ma cosciente. Le immagini hanno subito fatto il giro del web, suscitando apprensione tra i fan.

Il messaggio di Francesco: “Grazie per la vicinanza”

Nelle ore successive all’incidente, Chiofalo ha pubblicato una Instagram Stories per tranquillizzare i suoi follower:

“Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto tra ieri e oggi per mandarmi un messaggio di conforto. Grazie davvero, non me l’aspettavo. Sono senza parole. Purtroppo ho avuto un brutto incidente automobilistico, non guidavo io ma un mio amico. Eravamo sulla sua Lamborghini Huracán.”

Le sue parole hanno rassicurato i fan, anche se molti continuano a chiedere ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

Manuela Carriero: “Sono preoccupata”

A commentare quanto accaduto è intervenuta anche la fidanzata di Francesco, Manuela Carriero, ex protagonista anch’essa di Temptation Island, che in un messaggio social ha espresso tutta la sua ansia e vicinanza:

“Sono molto preoccupata, sto cercando di capire meglio cosa sia successo e come stia davvero Francesco. Mi auguro che si rimetta presto.”

Manuela, che si trovava in Italia al momento dell’incidente, avrebbe subito contattato amici e conoscenti del compagno per ottenere notizie dirette da Dubai.

I precedenti problemi di salute di Francesco Chiofalo

Non è la prima volta che Francesco affronta momenti difficili legati alla salute.

Nel 2019 era stato operato per un tumore al cervello, un intervento che aveva raccontato pubblicamente con grande coraggio.

Negli ultimi anni, poi, Chiofalo era tornato spesso in clinica per sottoporsi a trattamenti estetici, condivisi sui social con la consueta ironia.

La reazione dei fan

I follower dell’ex protagonista di Temptation Island e di altri programmi televisivi si sono immediatamente mobilitati con migliaia di messaggi di solidarietà sotto ai suoi post, chiedendo aggiornamenti e augurandogli una pronta guarigione.

Molti utenti hanno ricordato la forza con cui Francesco ha sempre affrontato le difficoltà, definendolo “un esempio di resilienza e tenacia”.