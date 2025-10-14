Notizie Audaci

Giorgia, la lite con Emanuel Lo e cosa ha fatto il figlio: ‘Sembrava il genitore’

Giorgia tra amore e ironia

Durante un’intervista su RDS con Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, Giorgia ha parlato della sua relazione con Emanuel Lo, svelando retroscena inediti e ironici:

“Sembriamo simpatici, ma siamo una coppia di esauriti come tutti. Dopo vent’anni, ci si divide tra odio e amore, è normale.”

La lite e l’intervento del figlio

La cantante ha anche raccontato un episodio familiare:

“Qualche sera fa abbiamo avuto una brutta lite. A un certo punto nostro figlio Samuel ci ha detto: ‘Se non la smettete, me ne vado’. Sembrava lui il genitore e noi i figli.”

Un momento di quotidianità che mostra il lato più umano e affettuoso della coppia.

Nuovo album e progetti futuri

Il 7 novembre uscirà il nuovo album di Giorgia, dal titolo “G”.

“Non dite che ho scelto un titolo difficile da ricordare”, ha scherzato l’artista.

Oltre al disco, Giorgia è impegnata alla conduzione di X Factor, e secondo alcune voci, potrebbe affiancare Carlo Conti come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026.

“Co-conduttrice a Sanremo? Nessuno mi ha chiamata”

Giorgia ha però smentito con decisione i rumor:

“Ho letto che dovrei co-condurre Sanremo, ma non è vero nulla. Non mi ha chiamata nessuno. Mi manca solo quello!”

Una coppia vera, tra risate e realtà

Tra amore, battute e normalità, Giorgia ed Emanuel Lo si confermano una delle coppie più solide e autentiche del panorama musicale italiano.

“Ci amiamo da vent’anni e nonostante tutto… ancora non ci sopportiamo!” ha concluso ridendo.

