Sabrina Colle rompe il silenzio: ‘Non sono la megera, ho dedicato la vita a Sgarbi’

La lettera che scuote il mondo Sgarbi
Con una lunga lettera indirizzata a Patrizia Groppelli, Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, ha deciso di rispondere pubblicamente alle accuse e ai sospetti sulla sua figura. Il messaggio, destinato a essere letto nel programma “Dentro la Notizia” di Gianluigi Nuzzi, è una difesa appassionata del suo ruolo accanto al critico d’arte.
“Sono stanca delle calunnie”
Colle scrive:
“Mi trovo affibbiata l’immagine della megera, della stratega diabolica. Non me ne importerebbe nulla, se queste calunnie non facessero vittime. Invocherò la tutela della legge.”
La compagna di Sgarbi rivendica la propria scelta:
“Come feci con i miei genitori, ho deciso spontaneamente di dedicare la mia vita a Vittorio, senza obblighi. Amare davvero qualcuno significa essere disposti alla dedizione totale.”
“Solo io potevo assisterlo così”
Sabrina Colle ha spiegato che nessun’altra persona sarebbe stata in grado di assistere Sgarbi “in tutte le necessità, anche le più elementari”.
“L’ho fatto senza vantarmene e senza chiedere nulla in cambio, men che meno sul piano economico.”
✉️ “Non voglio essere l’agnello sacrificale”
Nella lettera, Sabrina Colle parla anche del dolore per la situazione con la figlia di Sgarbi, Evelina, che ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre.
“Non voglio essere l’agnello sacrificale più di quanto non lo sia già stata. Senza la mia dedizione, Vittorio non avrebbe potuto opporre resistenza ai suoi spettri.”
“Ora torno al silenzio”
La lettera si conclude con un messaggio di distacco e amore:
“Ho sottratto troppo tempo all’unica missione della mia vita: riportare Vittorio a una normalità. Dimenticatevi di me, lasciatelo guarire in pace.”
Un addio alle polemiche, ma anche un atto di fedeltà e coraggio.