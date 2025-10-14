Notizie Audaci

Bravissima incanta Montecchio Maggiore: successo per la tappa vicentina al Castello di Giulietta

Pubblicato: 14 Ott, 2025 - ore: 23:00 #Bravissima, #Montecchio Maggiore, #Valerio Merola
La vincitrice Greta CinottiLa vincitrice Greta Cinotti

Il talento delle donne ha colpito nel segno

È stato un turbine di successo la tappa vicentina del talent show Bravissima, che si è svolta domenica 12 ottobre al caratteristico e panoramico ristorante Castello di Giulietta a Montecchio Maggiore.

La serata, organizzata dal press agent Mattia Pagliarulo e condotta dal presentatore televisivo, nonché creatore del format, Valerio Merola, con la partecipazione della showgirl e vincitrice di Bravissima 2024 Greta Cinotti, ha valorizzato e dato spazio al talento di oltre venti concorrenti di ogni fascia d’età, che si sono sfidate ed esibite in molteplici discipline: canto, ballo, recitazione, arte in generale.

Le vincitrici: Sofia Dal Dosso e Martina Balzaro

Solo due, però, a pari merito e con 26 punti ciascuna, si sono aggiudicate la targa “La Bravissima preferita dalla giuria sponsor & friends”: la ballerina Sofia Dal Dosso, di Verona, e la cantante Martina Balzaro, di Padova.

«È stata una serata eccezionale – commenta Merola – la qualità delle esibizioni è stata altissima, era davvero difficile per la giuria scegliere, e la location da favola, in collina e tra le mura di un castello. Il pubblico era entusiasta».

Valerio Merola ha presentato Bravissima
Valerio Merola ha presentato Bravissima

Ospiti, giuria e una serata tra eleganza e talento

Ospiti e partner della serata sono stati: l’attrice Cindy Litz, l’avvocato Luca Carpitella, la lookmaker Raffaela Gallina, il temporary manager Dino Nicoli, Enrico Cegalin per Vhansek e Dimitrij Celot per Roverhair.
La musica, invece, è stata curata da Beppe-T Voice.
Fotografo ufficiale: Dino Juliani. Videomaker: Oliver Buzz. Hostess: Gloria Rosa. Assistente di produzione e responsabile backstage: Chiara Giulietti.

Un format storico che continua a emozionare

Nato nel lontano 1991 dall’impegno di Valerio Merola, il programma è diventato in breve tempo seguitissimo e apprezzato. La prima edizione ha visto la luce su RaiUno, poi è passato a Italia 1 per varie edizioni e adesso, da qualche anno, va in onda su Sky e Canale Italia.

Conclude Merola: «Trentaquattro anni di attività per trentaquattro anni di successo. Bravissima ha lanciato tantissime donne del mondo dello spettacolo, tra cui Violante Placido, la figlia del famoso Michele. Questi sono risultati che parlano da soli».

Prossima tappa e finale 2026

Per tutto l’anno Bravissima è stato in tour nazionale in cerca di nuovi talenti al femminile che, una volta selezionati, potranno accedere alla finale di marzo 2026, in cui verrà incoronata la migliore: La Bravissima dell’anno, in diretta tv.

L’iscrizione per partecipare alle prossime tappe in programma è gratuita: basta scrivere in DM sul profilo Instagram @bravissima_official.

