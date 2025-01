Gabriella Pession sui roghi a Los Angeles: ‘Persa la casa come tanti amici’, le cattiverie sul web

Gabriella Pession ha perso la casa a causa dei roghi in California

“Sono sotto shock, come tanti amici che hanno perso tutto. Ho perso la casa che affittavo” e la scuola di mio figlio non esiste più. È una tragedia di dimensioni apocalittiche”. Gabriella Pession ha raccontato il suo sgomento per i roghi che stanno colpendo Los Angeles e la California, ospite di Francesca Fialdini nel talk show di Rai 1 Da noi… a ruota libera di domenica 12 gennaio.

Gabriella Pession a Da noi… a Ruota libera: ‘Sono sotto choc, ho perso la casa che affittavo’

L’attrice, che ha vissuto a lungo a Pacific Palisades, spiega come fosse noto il rischio degli incendi stagionali, ma non con un’intensità simile: “Sapevo della cosiddetta fire season in autunno, ma questa volta è arrivata a gennaio, ed è inarrestabile. L’aria è tossica, irrespirabile. Siamo tutti impotenti di fronte a un disastro del genere”. E concludo con un appello: “Leggo sul web tanta cattiveria, ma questo non è il momento per le divisioni. Dobbiamo agire e sostenere chi sta affrontando questa tragedia“.

‘Sul web leggo tanta cattiveria, non è il momento delle divisioni’

Nel corso dell’intervista l’attrice ha parlato anche della fiction Rai Il Conte di Montecristo dove sarà protagonista con Lino Guanciale. I due attori hanno lavorato insieme nella serie tv La porta rossa. “Con Lino io rido, ormai non ci prendiamo più sul serio, per me è un pezzo di casa”. In passato Gabriella Pession ha lavorato anche con il Premio Oscar Anthony Hopkins.