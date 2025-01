Martina ha scelto Ciro a Uomini e Donne

L’attesa è finita. Dopo un percorso durato oltre cinque mesi, Martina De Ioannon, tronista di Uomini e Donne, ha scelto di iniziare una nuova storia d’amore con Ciro Solimeno. La decisione, avvenuta durante la registrazione del programma lunedì 13 gennaio, è arrivata dopo un percorso di oltre 5 mesi con la 26enne divisa tra il napoletano e il parrucchiere romano Gianmarco Steri.

Una scelta ponderata dopo una giornata speciale

La scelta è arrivata al termine di una giornata intensa, durante la quale Martina ha trascorso del tempo con entrambi i corteggiatori di Uomini e Donne per fare chiarezza sui suoi sentimenti. Una giornata di riflessione che ha portato la tronista a seguire il cuore e dichiarare il suo interesse per il giovane napoletano.

Chi è Ciro Solimeno

Ciro Solimeno, 22 anni, è originario di Pompei, città nella quale è nato il 20 marzo 2002. Da pochi mesi ha conseguito la laurea presso l’Università degli Studi di Salerno, dimostrando il suo impegno sia dentro che fuori dall’ambito accademico.

Ciro ha un passato da calciatore: ha ricoperto il ruolo di prima punta nel Real Forio, una squadra che gli ha permesso di coltivare la sua passione per lo sport. Oggi vive a Torre Annunziata ed è molto legato alla sua famiglia, composta da un fratello e una sorella, con i quali condivide un rapporto profondo.

Attivo sui social, il neo-scelto della tronista conta circa 16.000 follower su Instagram, dove racconta la sua quotidianità tra scatti personali e momenti significativi.

L’inizio di una nuova storia d’amore

Martina, che si è distinta per la sua autenticità e determinazione nel trovare un legame sincero, ha descritto il suo interesse per Ciro come il risultato di un percorso fatto di emozioni e crescita personale. La tronista, nota al pubblico anche per la sua partecipazione a Temptation Island, ha trovato nel napoletano le qualità che cercava in un partner.

Il pubblico di Uomini e Donne ha accolto la scelta con entusiasmo, applaudendo la nuova coppia. C’è chi è rimasto deluso perché si aspettava un epilogo diverso. Ora l’attenzione è tutta sull’evoluzione della loro relazione fuori dallo studio: riusciranno Martina e Ciro a trasformare questo primo passo in una storia d’amore duratura?