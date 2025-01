Gerardina Trovato ha detto no ad un’offerta da 21mila euro per un programma di Rai 1

Gerardina Trovato poteva essere uno dei nomi di punta della terza stagione di Ora o mai più, in onda sabato 11 gennaio su Rai 1 con Marco Liorni alla conduzione.

A rivelarlo Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. L’autore televisivo ha spiegato di essersi avvicinato alla cantante lo scorso agosto, dopo aver visto alcune immagini che lo avevano colpito profondamente. “Non si trattava delle solite foto di cantanti che vedo ogni giorno ma di immagini che mi hanno trasmesso il desiderio di darle una mano, anche solo virtualmente” – ha scritto.

L’indiscrezione di Gabriele Parpiglia: ‘Gerardina Trovato ha detto no a Ora o mai più’

Il giornalista ha poi rivelato di aver cercato di supportare Gerardina Trovato concretamente, trovandole opportunità lavorative tra cui interviste pagate, ospitate televisive e, infine, un posto nel cast di Ora o mai più.

Tuttavia, qualcosa è cambiato nei mesi successivi. A novembre, secondo quanto riportato da Parpiglia, sono state proposte diverse collaborazioni alla cantante, tra cui un’apparizione al Peppy Night Show per 2500 euro, ad un’ospitata al programma di Enrico Ruggeri (1000 euro), ma soprattutto la partecipazione come concorrente ad Ora o mai più con un compenso di 21000 euro.

Nonostante queste offerte, l’accordo non è andato a buon fine. “Quanti soldi abbiamo guadagnato da Gerardina Trovato? Zero! Anzi, ci abbiamo rimesso” – ha scritto il giornalista, precisando che l’intento era soprattutto quello di far ripartire l’artista dopo un periodo complicato (“Sto bene, voglio ricominciare”).

Il cast della terza stagione

Mentre Gerardina Trovato non sarà tra i concorrenti, il programma vedrà comunque il ritorno di diversi artisti pronti a mettersi in gioco. Gli otto cantanti in gara (con i loro successi) sono: Anonimo Italiano – “Anche questa è vita”; Matteo Amantia degli Sugarfree – “Cleptomania”; Antonella Bucci – “Amarti è l’immenso per me” (con Eros Ramazzotti); Carlotta – “Frena”; Pierdavide Carone – “Di notte”; Loredana Errore – “Ragazza occhi cielo”; Pago – “Parlo di te”; Valerio Scanu – “Per tutte le volte che…”.

Gli otto maestri sono: Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf, Donatella Rettore.