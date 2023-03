GF Vip, Antonella Fiordelisi: ‘Ho preso le distanze dalla mia famiglia’

A distanza di una settimana dall’eliminazione Antonella Fiordelisi è tornata nello studio del GF Vip ed ha fatto chiarezza su alcuni post pubblicati sui suoi profili social.

Antonella Fiordelisi si è scusata per i post della madre all’inizio della 44° puntata del GF Vip

In apertura della 44esima puntata la salernitana è entrata nel merito di alcune esternazioni dei suoi familiari. “Ho avuto modo di vedere tutto quello che è successo ed anche quello che è accaduto con mia madre da fuori. Ne approfitto per chiedere scusa perché in questo caso centra mia madre…

Non sono mai stata bullizzata, perché parlare bullismo è altro. Non ci sono stati abusi di potere o violenza. Sono stata male perché mi mancava Edoardo e questo la mia famiglia non l’ha capito e per questo ho preso un po’ le distanze”.

Antonella Fiordelisi ha aggiunto che spera di chiarire presto con la madre. “Sicuramente l’ha fatto per il mio bene” – ha aggiunto l’influencer che nel corso della puntata del GF Vip del 27 marzo ha discusso con Micol Incorvaia e Oriana Marzoli.