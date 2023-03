GF Vip, Antonella senza freni con Nikita: la canotta si abbassa sotto gli occhi di Daniele (VIDEO)

Si è resa protagonista di un momento da bollino rosso durante la festa di compleanno. Tra un brindisi e l’altro Antonella Fiordelisi si è fermata a conversare scherzosamente con Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro.

Antonella Fiordelisi scherza con Nikita Pelizon durante la festa di compleanno al GF Vip

“Se si toccano il collo è meglio legarli” – ha riferito la triestina con Antonella che è scoppiata a ridere: “Chi è che le tocca il collo” – ha chiesto l’influencer che poi ha sorpreso l’amica tentando di abbassare la canotta sotto gli occhi dell’ex tronista di Uomini e Donne, visibilmente imbarazzato per il siparietto. Nikita ha messo immediatamente le mani sul petto per evitare che si vedesse qualcosa di troppo.

L’influencer abbassa la canotta dell’amica e mette in imbarazzo Daniele Dal Moro

“Povero Daniele” – ha aggiunto Antonella Fiordelisi che dopo essere rimasto per qualche istante ‘frizzato’ si è sciolto in un sorriso. Il video è diventato virale con Donnalisi e Nikiters che hanno esaltato il bel rapporto di amicizia che si è creato tra le due vippone in lizza per assicurarsi un posto in finale al GF Vip.