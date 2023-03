Uomini e Donne, Desdemona ‘incastrata’ da Armando e Gianni e allontanata da Maria (VIDEO)

Allontanata da Uomini e Donne dopo la segnalazione di Armando Incarnato. Desdemona Balzano si è trovata spalle al muro dopo quanto riferito dal napoletano che ha fatto ascoltare una serie di vocali relativi ad una serie di considerazioni della dama sul programma e sui suoi progetti legati al dating.

La segnalazione di Armando Incarnato su Desdemona Balzano

Armando ha preso la palla al balzo quando la corteggiatrice si è trovata al centro dello studio con Ivan, uno dei cavalieri che sta frequentando. “Lui non mi ha sbloccato, ci vuole del tempo. Sono sicura che ce la farò sono un diesel” – ha spiegato Desdemona nel corso della puntata di Uomini e Donne del 15 marzo. A questo punto è intervenuto Incarnato che ha manifestato i suoi dubbi sul rapporto tra la dama e Giuseppe.

“Forse lui acconsente a questo gioco perché ne fa parte. Parlo di gioco perché se Desdemona mi dà l’opportunità di far ascoltare degli audio attraverso i quali si capisce perché stai qua, perché hai finto di rapportati a me, dove c’è un manager che ti dice come ti devi muovere qui dentro”.

‘Ha un manager che le dice come muoversi qui, vuole fare il Grande Fratello e Temptation Island’

Il napoletano ha chiesto di far ascoltare quest’audio in via confidenziale a Gianni Sperti ed a Tina Cipollari. La dama inizialmente non ha acconsentito con gli opinionisti che hanno insistito affinché fosse fatta chiarezza visto quanto è stato riferito nel vocale nella disponibilità di Armando.

“Questa persona sapeva tutto della registrazione poco dopo che avevamo finito. Ci sono tutti i messaggi tra te, il tuo manager e un’altra persona che vi eravate messi d’accordo perché vuoi andare al Grande Fratello e a Temptation Island e soprattutto c’è la ciliegina sulla torta che devi vedere come fare per resistere quanto più possibile nel programma” – ha aggiunto il cavaliere accusando Desdemona di aver cercato di utilizzarlo. “Ha detto che la trasmissione è trash, non è più quella di una volta e che sei assente e non ti frega più nulla del programma”.

Gianni Sperti rivela la call privata a 29,99 euro: ‘Ma com’è possibile che esistano persone come te’

Alla fine Gianni Sperti ha ascoltato l’audio ed ha riferito che è imbarazzante quello che ha sentito. “Ha detto che Claudio è stato mandato in malo modo e che uscirebbe con Armando ma una storia con lui non se la farebbe mai”. L’opinionista ha poi riferito di aver ricevuto un messaggio dal profilo di Desdemona Balzano.

“A breve sarà disponibile il servizio Parla con me di Desdemona Balzano che prevede un call privata di 30 minuti al costo di 29,99 euro. É un servizio in esclusiva riservato solo a 50 persone” – ha rivelato Sperti che ha puntato l’indice contro la dama. “Ma com’è possibile che esistano delle persone come te” – ha aggiunto Gianni con Maria De Filippi che è intervenuta invitando la corteggiatrice a lasciare il programma. Dopo aver abbandonato lo studio Desdemona Balzano è rientrata per provare a chiarire la sua posizione.

Desdemona ammette di essersi innamorata di Giuseppe’, De Filippi: ‘Mi dà fastidio il discorso che vuoi sfruttare il programma’

“Sto cercando di riprendere un percorso che avevo interrotto da attrice e modella e per questo ho un manager” – ha spiegato la dama che ha ammesso di essersi innamorata di Giuseppe ma che siccome lei abita a Savona e lui a Napoli vogliono conoscersi meglio. “Abbiamo detto uniamo l’utile al dilettevole”.

Maria De Filippi ha spiegato di non averla allontanata dal programma per averlo definito trash. “Vi giuro non mi offendo su questo ma mi ha dato fastidio il discorso che tu vuoi restare più a lungo nel programma per sfruttarlo”. Alla fine Desdemona ha lasciato Uomini e Donne tra le lacrime.