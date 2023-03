GF Vip, Edoardo Donnamaria dopo la squalifica: ‘Sposerò Antonella Fiordelisi’

Ha riacceso il telefono poche ore dopo aver lasciato la casa del GF Vip. Edoardo Donnamaria è uscito di scena nel peggiore dei modi nel corso della puntata del 9 marzo. Squalificato per espressioni volgari e atteggiamento aggressivo nei confronti della fidanzata, Antonella Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria ha trovato conforto nella famiglia dopo la squalifica: ‘Ho chiamato mamma’

Un duro colpo da assorbire per il volto Forum che ha trovato conforto negli affetti più cari dopo aver lasciato la casa più spiata dagli italiani come spiegato in un’intervista concessa a RTL 102.5. “Ho dormito tre ore. Avevo promesso a tutti di non toccare il telefono ma l’ho preso subito per chiamare mamma prima di riabbracciare il mio cane”. Dopo aver trascorso parte della serata post eliminazione dal GF Vip con i genitori, Edoardo Donnamaria ha conversato a lungo con il fratello.

L’ex vippone a RTL 102.5: ‘Da quando sono uscito non smetto di pensare ad Antonella, la sposerò’

Il discorso è inevitabilmente scivolato sul rapporto con Antonella Fiordelisi. Il trentenne non ha dubbi sul suo futuro con la salernitana. “La sposerò ed al matrimonio sono tutti invitati tranne Charlie Gnocchi” – ha affermato scherzando sottolineando che da quando ha lasciato la casa del GF Vip pensa costantemente all’influencer.

“Vi giuro che è una cosa che non mi succede nella vita normale” – ha aggiunto anticipando che ha intenzione di andare a Cinecittà per comunicare con lei con il megafono. “Mi ha fatto stare male vederla piangere quando sono andato via”.