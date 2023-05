Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: le liti per Antonella e Nicole, lui fa sognare i fan su Twitter

Gli scatti con Antonella Fiordelisi ed i video con Nicole Murgia tra i motivi della rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Dopo l’annuncio in lacrime della venezuelana, il veronese ha rotto gli indugi ed ha raccontato su Twitter quanto accaduto negli ultimi giorni.

Daniele Dal Moro: ‘Ci sono stato delle incomprensioni, ho visto Antonella ed è successo un casino’

Il rapporto si è logorato anche per divergenze di vedute e per uno stile di vita diverso ma l’ombra del GF Vip in qualche modo ha recitato un ruolo. Oriana Marzoli non ha gradito lo scatto con Antonella Fiordelisi che pochi giorni fa, in occasione di una serata in un locale, è stata a Verona con Edoardo Donnamaria. Con la salernitana il rapporto è stato sempre conflittuale.

“Ci sono state delle incomprensioni, delle litigata. L’ultima volta è perché ho visto Antonella ed è stato un casino” – ha spiegato Daniele sottolineando che non pensava di aver fatto nulla di male anche perché aveva avvertito che avrebbe incontrato i due compagni di avventura nel reality.

L’ex tronista ai fan: ‘Ci sono state mille discussioni per i video con Nicole che le avete mandato’

“Non so cosa le scrivete ma lei ha detto che si sentiva umiliata” – ha affermato l’ex tronista di Uomini e Donne precisando che non è stato il vero motivo della rottura ma ha complicato ulteriormente le cose. Dal Moro si è nuovamente scagliato contro gli hater ed alcuni fan che si sono insinuati nel rapporto con continue segnalazioni.

In particolare il veneto ha raccontato di aver litigato con Oriana Marzoli per alcuni video che lo ritraevano con Nicole Murgia. “Neanche avessi fatto le peggio cose con lei… Il Grande Fratello l’avete visto tutti in diretta e credo di non aver mai fatto nulla con Nicole. Era sotto gli occhi di tutti che provavo interesse solo per Oriana”.

Daniele Dal Moro ha spiegato che nonostante il suo carattere riservato ha cercato sempre di venire incontro alla fidanzata ma, nonostante ciò, le differenze di vedute hanno lasciato il segno con il trascorrere del tempo. Nonostante ciò il veronese non ha chiuso del tutto la porta alla sudamericana.

Daniele Dal Moro lancia un segnale ad Oriana Marzoli: ‘Spero che le cose si sistemino’

Anzi via Twitter le ha lanciato un importante segnale. “V garantisco che non farei neanche 1/4 di quello che ho fatto con Oriana per una persona che non me ne frega niente. Spero che le cose si sistemino e spero che arrivino momenti migliori anche per me. Davvero mi auguro che le cose si sistemino e staremo a vedere” – ribadendo che per l’influencer nutre un sentimento vero.