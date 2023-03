GF Vip, Oriana Marzoli in lacrime per la domanda scomoda di Luca Onestini

Discussione e chiarimento tra Oriana Marzoli e Luca Onestini nella casa del GF Vip. Tra i due si è creato un bel feeling fin dall’inizio dell’avventura nella casa più spiata dagli italiani ma nelle ultime ore una domanda galeotta ha rischiato di minare il rapporto.

Luca Onestini: ‘Vinci il GF Vip o scegli Daniele’, la domanda fa arrabbiare Oriana Marzoli

Impegnato nel gioco ‘obbligo verità’ l’ex tronista di Uomini e Donne ha posto alla venezuelana una domanda scomoda. “Vinci il GF Vip o scegli Daniele? Quello che scegli accadrà” – ha chiesto il bolognese provocando la reazione rabbiosa dell’influencer. “Un amico non ti mette in difficoltà. A tutti piacerebbe vincere, ma voglio tutti e due davvero… Non mi piace questa cosa che hai fatto” – ha affermato Oriana, alquanto contrariata per il quesito posto dal compagno di avventura.

La sudamericana non ha trattenuto le lacrime ed ha spiegando il motivo del suo fastidio. “Sai perfettamente che Daniele mi accusava di essere troppo legata al gioco. Non mi sembra il caso di mettere a paragone due cose che voglio, non mi sembra il caso soprattutto sapendo che non sappiamo se lui ci sarà fuori per me“. Luca Onestini ha ribattuto sostenendo che la sua reazione era esagerata. “Non ho detto che non tieni a qualcosa più dell’altra”.

Il chiarimento e le scuse dell’ex tronista di Uomini e Donne: ‘Farti uno sgarbo è l’ultimo dei miei pensieri’

In serata la venezuelana si è avvicinata al coinquilino che si è scusato con lei. “Ancora ci sei rimasta male. Figurati se ti rifiuto un abbraccio. Se ci sei rimasta male, mi scuso non era mia intenzione. Farti uno sgarbo è l’ultimo dei miei pensieri. Vieni qua che ti abbraccio, voglio un abbraccio vero. Stringi. Non farò più questo gioco” – ha chiosato Onestini.