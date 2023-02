GF Vip, l’ex di Antonella Fiordelisi annuncia azioni legali: ‘Tradito in diretta, i genitori sapevano’ (VIDEO)

Rompe il silenzio Gianluca Benincasa dopo le polemiche delle scorse ore per il possibile ingresso nella casa del GF Vip nel corso della puntata del 6 febbraio. L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è finito nel mirino dei Donnalisi che ritengono che il suo ingresso possa destabilizzare la salernitana.

Lo sfogo di Gianluca Benincasa su Instagram dopo gli attacchi per una sua possibile partecipazione al GF Vip

Sulla stessa lunghezza d’onda la famiglia dell’ex schermitrice che ha manifestato sui social dissenso e perplessità rispetto alla scelta degli autori. “In un momento cosi delicato per Antonella, con i crolli emotivi che ha in questo periodo, è veramente disumano far entrare un ex ossessionato da lei”. Benincasa ha replicato alle accuse con un post condiviso su Instagram: “Sono rimasto deluso dalle accuse che mi hanno fatto come stalker… Facendo credere chissà chi sono e che ho fatto. Mi sono ritrovato in una situazione bruttissima perché la mia ragazza, che stava con me prima di entrare al Grande Fratello Vip, mi ha tradito in diretta“.

Il salernitano ha spiegato che, prima che l’influencer varcasse la porta rossa e si avvicinasse ad Edoardo Donnamaria, la famiglia le aveva manifestato stima e vicinanza. Non ho mai stalkerizzato nessuno... Ho le chat della madre che mi chiede di andare a prendere le valigie e di fare delle commissioni per lei. All’improvviso mi sono trovato inaspettatamente la famiglia contro di me dopo il mio allontanamento” – ha aggiunto Gianluca Benincasa che si è scagliato contro i congiunti di Antonella Fiordelisi.

L’ex di Antonella Fiordelisi: ‘Non ho mai stalkerizzato nessuno’, Chiofalo con Benincasa: ‘Ha detto la verità’

“Non ho mai fatto del male a nessuno, loro hanno fatto del male alla mia immagine tanto grande. Loro sapevano tutto di me e lei, forse erano loro ossessionati da me. Ho messaggi , video, ho tutto ed è un peccato quello che mi hanno fatto. Nella vita sono abituato a subire e pugnalate alle spalle. Ovviamente mi difenderò con il mio avvocato ma è un peccato che sia finita così anche perché la cattiveria come il karma ritorna ma non verso di lei. Pagherà la figlia. Va bene così, questa ce la leghiamo al dito e non ce la dimentichiamo” – ha aggiunto Benincasa che ha incassato anche gli elogi di un altro ex di Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo. “Ha detto la verità”.