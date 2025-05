I Sogni Costruiti: dal web alla TV, la rubrica onirica dei vip si fa in tre

Vito Maria Camposeo è l'ideatore della rubrica I sogni costruiti

La rubrica ideata da Vito Maria Camposeo — nata sui social in lockdown e amata per la sua atmosfera intima — si rinnova pur restando fedele al concept. Su MediterraneaTv (Canale 268 SmartTV, 89 DTT) e in diretta streaming, ogni puntata passerà da oltre un’ora a 30 minuti per adeguarsi ai palinsesti, ma manterrà l’assetto destrutturato che alterna confessionali, giochi onirici (gli “split”) e approfondimenti di psicologi, medici, astrologi e opinionisti.

Il cast di ospiti e professionisti

Dalle star italiane (Lucia Bramieri, Angela Melillo, Raimondo Todaro, Carlo Pietropoli, Brando Giorgi) a nuovi vip internazionali: l’inedita collaborazione con il manager Gabriel Blanco porterà sul divano telenoveleros latino-americani, cantanti e modelle di prima fascia. In studio, oltre alla psicologa Dr.ssa Paola Massafra, si alterneranno neurologi del sonno, nutrizionisti e l’esperto di sogni Dr. Antonio Sacco, tutti coordinati dal direttore commerciale Maurizio Gagliano.

Anteprima dal Messico

Già confermato il collegamento in diretta con Christian Carabias, modello e conduttore per Hola TV, direttamente da Acapulco. Ospite della quarta puntata, Carabias ha svelato il suo “sogno realizzato più grande”: diventare padre giovane e mantenere un rapporto solido col figlio nonostante la separazione. Durante il gioco onirico degli split, ha pescato la carta-incubo (“tornare sul palco con la band TIERRA CERO”), che il dottor Sacco ha interpretato come “bisogno di chiudere un cerchio creativo”.

Christian Carabias

Perché guardare I Sogni Costruiti

Formato tv-friendly : puntate snelle, ritmo coinvolgente

: puntate snelle, ritmo coinvolgente Line-up internazionale : da volti noti italiani ai protagonisti latinoamericani

: da volti noti italiani ai protagonisti latinoamericani Approfondimenti esperti : scienza del sonno, psicologia e astrologia a confronto

: scienza del sonno, psicologia e astrologia a confronto Giochi interattivi: lo “split-onirico” per decifrare emozioni e paure

Dal digitale al televisivo, “I Sogni Costruiti” di Vito Maria Camposeo promette un viaggio nei desideri più profondi delle celebrità, raccontati con fantasia, professionalità e un pizzico di magia.