GF Vip, Pier Silvio Berlusconi perde le staffe e stoppa la replica del reality su La 5

Chi non ha potuto seguire la trentottesima puntata del GF Vip e sperava di vederla su La 5 nella prima serata di venerdì 3 marzo è rimasto spiazzato se non confuso visto che sul canale 30, all’orario previsto, è andato in onda un film con il palinsesto improvvisamente rivoluzionato.

GF Vip, niente replica su La 5: al posto del reality il film Un’ottima annata – A good Year

I fan del reality show hanno dovuto modificare i loro piani visto che su La 5 è stato trasmesso Un’ottima annata – A good year diretto da Ridley Scott con il premio Oscar Russell Crowe. Come mai la replica della puntata del 2 marzo del GF Vip non è andata in onda? Pare che un infuriato Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di stoppare la messa in onda per le espressioni volgari e per le troppe parolacce in puntata.

Una decisione che ha diviso i fan del GF Vip con tanti utenti che hanno sottolineato sui social che non è la prima volta che nel reality i toni sono sopra le righe con il turpiloquio che spesso prende il sopravvento su un confronto equilibrato con qualche parola colorita di troppo.

Lo stop di Pier Silvio Berlusconi per le troppe parolacce in puntata, Signorini pronto a bacchettare i concorrenti

A questo punto è facile immaginare che nella puntata del 6 marzo del Grande Fratello Vip arriva un pesante richiamo da parte di Alfonso Signorini dopo la levata di scudi di Pier Silvio Berlusconi.