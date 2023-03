GF Vip, risse tra fan e minacce: Manila Nazzaro e Matilde Brandi tra testimonianze e stoccate

Prima della puntata del 2 marzo del GF Vip c’è stato lo scontro tra i fan dei Donnalisi e degli Incorvassi con Giulia Salemi che ha mediato fino all’abbraccio finale tra le principali esponenti delle due fandom. In trasmissione Alfonso Signorini ha invitato chi segue i protagonisti del reality show ad abbassare i toni.

Lo scontro tra Donnalisi e Incorvaia e l’appello di Alfonso Signorini

“A Ciacci hanno augurato di morire in ospedale così come hanno detto cose orribili a Nicole Murgia e ad altri ex concorrenti. Il GF Vip si dissocia completamente da questa violenza”. A supporto di quanto esternato dal conduttore sono arrivate le testimonianze social di due ex protagoniste del programma televisivo.

Su Twitter Manila Nazzaro ha parlato di quanto le è accaduto con stoccata finale riservata a Signorini. “L’anno scorso hanno minacciato di morte me e i miei figli perché non credevo ad una storia d’amore mai esistita. La storia racconta che poi è andata così. Ma era noioso spendere parole per una che si preoccupava di far mangiare gli “anziani”. Un intervento social in risposta al cinguettio di Matilde Brandi che ha raccontato la sua esperienza personale.

Manila Nazzaro: ‘Minacce di morte a me ed ai miei figli ma ero noiosa’, Matilde Brandi: ‘Vissuto sulla mia pelle’

“Ho recuperato il discorso di Alfonso sui vari fandom del GF Vip le minacce che vengono rivolte ai concorrenti, l’ho vissuto sulla mia pelle e sono solidale con chi lo vive e l’ha vissuto. Imparate a sostenere chi vi piace e non ad insultare chi non vi piace” – ha cinguettato la show girl. Negli anni sono state numerose le testimonianze di commenti sopra le righe di sosteneva una coppia o un protagonista del reality show.