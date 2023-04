Uomini e Donne, scelta Lavinia Mauro nella registrazione del 1° aprile: Alessio il rosso dice sì

Dopo un lunghissimo percorso Lavinia Mauro ha rotto gli indugi ed ha scelto il corteggiatore con il quale approfondirà la conoscenza lontano dalle telecamere di Uomini e Donne.

Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram uominiedonneclassicoeover la tronista ha scelto nel corso della registrazione del 1° aprile del people show condotto da Maria De Filippi.

Registrazione Uomini e Donne 1° aprile: Lavinia Mauro ha scelto Alessio Corvino

Un percorso caratterizzato da tira e molla, addii e improvvisi ritorni. Nell’ultima fase del suo percorso, durato 7 mesi, la 26enne ha concentrato le sue attenzioni su Alessio Corvino il rosso, e Alessio Campoli, il moro e già corteggiatore e scelta di Angela Nasti. Per l’occasione Lavinia Mauro ha indossato un completo rosso mentre i due pretendenti erano accompagnati in studio dalle sorelle.

La decisione è arrivata dopo che sono stati mostrati i momenti più belli del percorso della romana con i corteggiatori. Il pubblico di Uomini e Donne ha accompagnato l’atteso momento sventolando un ventaglio. Un’emozionatissima Lavinia ha scelto Alessio Corvino, che indossava un abito nero con papillon, che le ha detto sì.

Scelta Lavinia Mauro, superate le diffidenze iniziali sul corteggiatore, l’ultimo abbraccio di Campoli

La tronista gli ha detto che durante il percorso ci sono incomprensioni, liti e segnalazioni che hanno rischiato di minare il loro rapporto e che ad un certo punto non si fidava. Al cuore non si comanda e la modella ha detto che il suo batte per lui.

Dal canto suo Corvino ha inserito gli ultimi tasselli ad un quadro puzzle che le aveva donato. Poi arriva l’emozionante momento dei petali rossi sulle notte di Your Song. Alessio Campoli si è congedato da Lavinia senza polemiche e prima di lasciare gli studi dell’Elios ha abbracciato la tronista di Uomini e Donne.