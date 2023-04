Gianni Sperti replica a Paola Barale a Verissimo: ‘Vuol far credere che sia omosessuale’

É tornato a parlare del matrimonio con Paola Barale in occasione dell’intervista rilasciata nella puntata del 30 aprile di Verissimo per i suoi 50 anni. Nella circostanza Gianni Sperti ha fatto chiarezza anche su alcune affermazioni fatte in relazione al suo orientamento sessuale.

Gianni Sperti festeggia 50 anni e parla delle nozze con Paola Barale: ‘Forse si è innamorata di un altro’

“Quando sono andato all’altare con Paola pensavo per sempre… Avevo 25 anni e me l’aveva chiesto già due anni prima ma non ero pronto. “Ero molto innamorato e mi sono sentito molto amato. Perché è finita? I motivi possono essere tanti, mi metto sempre in discussione. Posso non essere stato l’uomo perfetto, forse si è innamorata di un’altra persona… Poteva succedere a me, è successo a lei”.

A questo punto Silvia Toffanin ha chiesto all’opinionista se fosse finita per via di un’altra persona. “Se finisce un rapporto tu tendi a cercare un’altra persona. A me piace accettare il fatto è che la colpa sia al 50%. Non ci siamo mai più rivisti, mai più parlati, neanche per caso” – ha aggiunto Gianni Sperti precisando che ricorda la parte positiva di quel rapporto e le risate che facevano.

“Una volta feci uno streap tipo scimmia per farla ridere, poi mi piaceva come faceva i toast… Questo non vuol dire che non siano stati momenti difficili, atteggiamenti che non mi siano piaciuti, comportamenti inadeguati o parole forti che mi hanno ferito”.

‘Ho superato il fallimento del matrimonio ma da parte sua percepisco ancora del rancore’

Poi la conduttrice ha fatto ascoltare all’ex ballerino le esternazioni che Paola Barale ha rilasciato a Verissimo su di lui in cui fa delle allusioni. “Ho superato il fallimento del matrimonio, credevo fosse andata avanti anche lei perché ha avuto una storia anche più importante. Percepisco ancora del rancore e forse non è serena e per questo mi dispiace”. Poi è entrato nello specifico.

“Non essere se stessi non so a cosa si riferisce o forse lo so e faccio finta di niente. Però sette anni insieme e non capirlo non le fa molto onore. Se ho di fronte una persona non ci metto 7 anni a capire che è un fake. Posso immaginare qual è l’illazione che vuole fare… Te la dico tutta, vuole far credere che sia omosessuale e parlare dell’omosessualità” – ha aggiunto Gianni Sperti che ha precisato che non dirà mai il suo orientamento sessuale.

‘Non dirò mai il mio orientamento sessuale perché non voglio mettermi addosso un’etichetta’

“La cosa che mi dà fastidio è che ancora oggi c’è questa voglia di sapere quale tendenza abbia una persona. Che io lo sia o non lo sia non lo dirò mai perché dirlo significa mettersi un’etichetta. La domanda già la odio e non vedo perché bisogna farla agli altri. Penso che siamo essere umani e bisogna catalogarli in buoni o cattivi, il resto chi se ne frega”.