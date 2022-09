Uomini e Donne 30 agosto, le ex corteggiatrici Federica e Lavinia troniste: proposta dagli over, confermati e assenti

Inizialmente si era pensato a due volti completamente sconosciuti al programma. Nel corso della registrazione del 30 agosto di Uomini e Donne sono state presentate le nuove troniste e sono andati in scena i primi screzi tra gli over.

Lavinia è stata corteggiatrice di Nicolò Brigante, Federica Aversano non scelta di Matteo Ranieri

Sulla poltrona rossa si sono accomodate due ragazze che hanno vissuto in momenti diversi l’esperienza nel people show come corteggiatrici. La 26enne Lavinia è stata corteggiatrice di Nicolò Brigante nel 2018 mentre Federica Aversano, 28 anni di Santa Maria Capua Vetere, è la non scelta di Matteo Ranieri. Quest’ultima si è fatta conoscere per il suo carattere esplosivo.

“Sono una mamma di un bellissimo bimbo di due anni e mezzo e sono single da tre anni. Caratterialmente dicono che sono antipatica ed è vero. Se mi incavolo sono una iena, ma basta poco per essermi amica” – ha riferito nel video di presentazione dove ha ricordato il papà scomparso prematuramente (aveva 8 anni). Meno intensa la precedente avventura di Lavinia a Uomini e Donne che ora è pronta a lasciare il segno. Figlia di un avvocato e di un’imprenditrice, la romana ha parlato con orgoglio della sua famiglia (la sorella è ingegnere).

Registrazione Uomini e Donne 30 agosto: Riccardo Guarnieri invita Federica a ballare

“Con mia sorella ci vogliamo bene anche se litighiamo spesso, papà è tanto giovanile quanto all’antica”. Alla studentessa di Scienze politiche e relazioni internazionali mancano 6 esami alla laurea. “Ho sofferto tanto in amore ma non l’ho mai fatto vedere, piuttosto mi logoro dentro. Un uomo per conquistarmi deve essere tenace e paziente”. Durante la registrazione le due troniste hanno interagito con gli over con Riccardo Guarnieri che ha insistito per ballare con Federica per la quale aveva già manifestato un certo interesse.

Tina punzecchia Gemma per i mancati ritocchi estetici e discute con Pinuccia della Giovanna

Dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Uominiedonneclassicoeover relative a quanto accaduto durante le riprese del 30 agosto emerge il primo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Quest’ultima, a differenza del recente passato, non ha fatto alcun ritocco estetico durante l’estate. “Hai trovato il chirurgo in ferie” – ha scherzosamente affermato la viterbese prima che la torinese congedasse Giovanni. Per lei è scesa Didier, un corteggiatore proveniente da Lugano.

Presenti Armando Incarnato, Catia Franchi e Fabio Nova, assente Biagio Di Maro

Tina ha discusso anche con Pinuccia della Giovanna che ha raccontato di essere stata al concerto di Vasco Rossi con Alessandro Rausa. Alta tensione anche tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano con la siciliana che ha riferito che il cavaliere l’ha cercata spesso in estate. Presenti anche Armando Incarnato, subito protagonista di un botta e risposta durante la presentazione delle troniste, Catia Franchi, Daniela Manganaro, Alessandro Vicinanza e il fotografo Fabio Nova. Assente Biagio Di Maro.