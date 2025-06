Giulia Salemi travolta durante The Cage: finisce in ospedale per un infortunio al ginocchio

Giulia Salemi

Infortunio in studio per Giulia Salemi: travolta da una casetta per gatti

Brutta disavventura per Giulia Salemi, co-conduttrice del programma The Cage insieme ad Amadeus, in onda sul Nove. Durante la registrazione dell’ultima puntata, trasmessa ieri sera, l’influencer è stata accidentalmente travolta da un concorrente che, con eccessivo slancio, ha trasportato una casetta per gatti urtandola al ginocchio. L’impatto, avvenuto mentre la Salemi era posizionata nei pressi della cosiddetta “gabbia”, le ha causato un infortunio tale da richiedere successivamente il ricorso alle cure ospedaliere.

L’incidente in diretta e la reazione di Amadeus

La scena non è passata inosservata al pubblico né tanto meno ad Amadeus, che ha immediatamente reagito all’accaduto esclamando con preoccupazione: «Mi avete ucciso la Salemi, ti ha distrutto le ginocchia». Il concorrente, visibilmente mortificato, si è scusato con la showgirl: «Mi sento mortificato adesso, scusa». Salemi, pur dolorante, ha cercato di sdrammatizzare: «Ma tranquillo», ha detto, proseguendo la puntata con grande professionalità.

Il racconto sui social: “Il mio ginocchio sarà protagonista”

Essendo le puntate del format registrate, l’incidente era avvenuto già da qualche giorno. Tuttavia, Giulia Salemi aveva già anticipato il tutto su X con un messaggio che, in retrospettiva, appare rivelatore: «Questa puntata ha un finale scoppiettante, invito a vederla perché il mio ginocchio sarà protagonista». Dopo la messa in onda, l’influencer ha condiviso su Instagram alcuni aggiornamenti, tra cui una foto che la ritrae in sedia a rotelle in una sala d’ospedale. «Io che saluto il mio ginocchio. Mi ha fatto a pezzi», ha scritto nelle stories, mostrando anche impacchi di ghiaccio già utilizzati nei giorni successivi all’incidente.

Le condizioni: Salemi in via di ripresa

Secondo quanto condiviso sui social, la Salemi si sarebbe sottoposta a radiografie e controlli, senza riportare gravi lesioni, ma dovrà osservare qualche giorno di riposo. La vicenda ha scatenato la solidarietà dei fan, che le hanno inviato messaggi di affetto e pronta guarigione. Nonostante l’incidente, Salemi ha dimostrato grande sangue freddo e spirito professionale, confermandosi tra i volti più apprezzati del piccolo schermo.

La produzione del programma non ha al momento rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma l’episodio ha sollevato interrogativi anche sulla sicurezza sul set.