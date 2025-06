Pamela Petrarolo ritrova il fratello dopo 2 anni e mezzo: ‘Manuel è vivo, ma ora è ai domiciliari’

Pamela Petrarolo ha rivelato che il fratello è stato ritrovato a La Volta buona

Pamela Petrarolo: il fratello Manuel è stato ritrovato dopo 2 anni e mezzo

Dopo oltre due anni di angoscia e silenzio, Pamela Petrarolo ha annunciato il ritrovamento del fratello Manuel, scomparso nel nulla senza lasciare tracce. L’ex volto di Non è la Rai e concorrente del Grande Fratello ha raccontato il drammatico momento a “La Volta Buona”, il talk show di Caterina Balivo, spiegando come la notizia sia arrivata all’improvviso, in piena notte.

“Era notte fonda, i miei genitori stavano dormendo. È arrivata una telefonata: pensavano al peggio. Mia madre era in stato confusionale, temeva fosse uno scherzo, una truffa.”

Una voce dal passato: il “ciao mamma” che ha tolto ogni dubbio

Dopo domande confuse e poche risposte, la madre di Pamela ha chiesto un’unica certezza: parlare direttamente con Manuel. Ed è stato in quel momento che ha sentito quelle parole semplici e potenti:

“Ha detto solo ‘ciao mamma’. Mia madre ha riconosciuto subito la sua voce. Era proprio lui, quel Manuel che mancava da due anni e mezzo.”

Il ritrovamento legato a un arresto per furto

Il ritorno di Manuel, però, ha un retrogusto amaro. Il giovane è stato rintracciato perché arrestato con l’accusa di furto d’auto. Ora si trova agli arresti domiciliari, ma non a casa della famiglia Petrarolo, e il luogo in cui si trova resta ignoto ai familiari.

Pamela ha raccontato con dolore e lucidità la confusione che accompagna il ritrovamento:

“È una notizia bellissima sapere che è vivo. Ma ci arrivano informazioni frammentate dai media. Non sappiamo dove sia, se ha cambiato vita, con chi sia ora. Non possiamo neanche chiamarlo: pare non abbia un telefono.”

Ritrovato dopo due anni il fratello di Pamela Petrarolo #LVB pic.twitter.com/1AyJ6bpYi1 — La Volta Buona (@voltabuonarai) June 19, 2025

‘Siamo qui per lui’

Nonostante il peso delle accuse, Pamela ha ribadito la fiducia nella possibilità di cambiamento e nella forza della famiglia come punto di riferimento:

“Noi siamo la sua ancora. Se ha sbagliato è giusto che paghi, ma crediamo nella redenzione. Noi conosciamo Manuel come un bravo ragazzo, ha sempre lavorato. Non sappiamo cosa sia successo in questi anni, ma siamo qui per lui.”

Pamela ha lanciato un appello in diretta a suo fratello:

“Abbiamo capito che stai bene, ma ti chiediamo di metterti in contatto con noi. Mamma è distrutta, piange ogni giorno e si chiede come sia possibile tutto questo. Fatti aiutare, fatti trovare.”

Una ferita aperta, ma un legame che resiste

Il caso di Manuel Petrarolo resta avvolto nel mistero, ma almeno una certezza ora c’è: è vivo. La famiglia, seppur provata, è pronta a tendere la mano e ricominciare. Pamela ha concluso con parole piene di affetto e dolore:

“Abbiamo vissuto per anni con mille domande, anche le più assurde. Oggi sappiamo che Manuel c’è. E anche se non è con noi, noi ci saremo sempre per lui.”