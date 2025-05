Gloria Nicoletti rompe il silenzio: aria di crisi con Guido Ricci dopo l’addio a Uomini e Donne

Gloria Nicoletti e Guido Ricci

Un amore nato in tv, ma già in bilico fuori dal programma

Dopo l’uscita di scena da Uomini e Donne, Gloria Nicoletti ha deciso di rompere il silenzio e chiarire pubblicamente come stanno davvero le cose tra lei e Guido Ricci in un’intervista a Lollo magazine. La coppia aveva lasciato insieme il programma nella speranza di costruire qualcosa di autentico lontano dalle telecamere. Tuttavia, le cose non sembrano essere andate come previsto.

Intervistata, Gloria ha rivelato:

“Dalle ultime puntate si notavano già dei comportamenti incerti da parte sua. Dopo averle riviste, sono arrivati i rimproveri e da lì un acceso confronto.”

La discussione, nata da un episodio rivisto da Guido in tv, ha innescato una rottura che ha lasciato la loro frequentazione sospesa in una zona grigia di incertezza.

‘Non l’ho più rivisto’: la situazione è ferma

La distanza fisica e i rispettivi impegni personali hanno impedito alla coppia di vedersi di nuovo. Gloria ha confessato:

“Non si capisce se lui voglia davvero risolvere o meno. Io non l’ho più rivisto, la situazione è in standby.”

Nonostante tutto, Gloria Nicoletti non ha rinnegato il sentimento iniziale che l’ha spinta a uscire con lui dal programma e non ha escluso un nuovo e definitivo confronto nei prossimi giorni:

“Mi sono data un’opportunità. Anche se dire di essere innamorato dopo due giorni mi è sembrato strano. Le parole contano, ma i fatti di più… e nei fatti ha fatto ben poco.”

Il litigio in studio e la gelosia di Guido

Nella puntata andata in onda il 23 maggio, su Canale 5, la tensione tra i due era già palpabile. Guido Ricci aveva lasciato lo studio visibilmente infastidito dopo che Gloria Nicoletti aveva accettato un ballo con Francesco, un altro cavaliere che le aveva dato il numero, poi mai accettato.

Il comportamento di Guido è stato giudicato eccessivo dalla dama e dagli opinionisti, tanto da apparire come una scusa per non uscire dalla trasmissione. Eppure, dopo un confronto a porte chiuse, i due avevano deciso di lasciare il programma insieme, sebbene con visibili dubbi e senza apparente entusiasmo.

Sui social Gloria lancia segnali: è già finita?

Nei giorni successivi all’uscita dal programma, le parole di Guido — che si era dichiarato innamorato — sembravano aver convinto Gloria a provare. Tuttavia, alcuni segnali sui social alimentano nuovi sospetti.

In una story su Instagram, Gloria ha ironizzato sul bisogno di cercare “aiuto” in amore, facendo riferimento, con tono scherzoso, a un possibile pellegrinaggio religioso. Un messaggio ambiguo, ma che in molti hanno interpretato come un indizio di rottura.