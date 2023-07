Grande Fratello, arrivano i primi no di Pier Silvio Berlusconi: i vipponi ‘bocciati’

Non ci sarà nessuna deroga alla linea tracciata da Pier Silvio Berlusconi che punta forte sul Grande Fratello senza etichette e soprattutto senza eccessi. Il reality non dovrà rappresentare l’esaltazione del trash ed eventuali uscite sopra le righe dovranno rappresentare l’eccezion e non la regola.

La linea tracciata da Pier Silvio Berlusconi per il Grande Fratello 8

Quando poi si trascende e si passa a comportamenti oltraggiosi e violenti, anche solo nell’intenzione, scatteranno provvedimenti. Alfonso Signorini sta lavorando già da tempo al cast e secondo indiscrezioni avrebbe già chiuso alcuni accordi. Le indiscrezioni sono tante (si parla anche di un ex tronista di Uomini e Donne molto amato) e le prime ufficialità potrebbero arrivare ad inizio agosto.

Qualcosa già si sa in relazione ad una prima lista di nomi bocciata da Pier Silvio Berlusconi per il Grande Fratello. Secondo Dagospia e FqMagazine l’ad Mediaset avrebbe cassato i nomi dell’ex parlamentare Antonio Razzi, delle show girl Justine Mattera e Carmen Di Pietro che avrebbe dovuto partecipare con il figlio, Alessandro Iannoni.

No ad Antonio Razzi, Justine Mattera e Carmen Di Pietro

Non è da escludere che Signorini possa prendere in considerazione una partecipazione solitaria dell’ex naufrago. Il conduttore avrebbe incassato anche qualche no. Il vincitore di Masterchef Italia 12, Edoardo Franco, avrebbe declinato la proposta per concentrarsi sulla sua attività lavorativa.